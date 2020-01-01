Во Львове патрульный торговал амфетамином, который изготавливал сам

Работника полиции поймали на горячем при попытке сбыть наркотики.

Во Львове задержали сотрудника Управления патрульной полиции, который изготавливал и продавал амфетамин. Его разоблачили во время сбыта психотропного вещества, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

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Отмечается, что в момент задержания полицейский пытался сбыть 300 граммов амфетамина на общую сумму 54 тыс. гривен. По данным следователей ГБР, мужчина устроил лабораторию для изготовления наркотических веществ в квартире, где и изготавливал амфетамин.

В случае доказательства вины патрульному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении, избрания в отношении него меры пресечения и увольнения с занимаемой должности.

Напомним, в Киеве задержали мужчину с крупной партией кокаина. Житель столицы купил для дальнейшей перепродажи полкилограмма наркотика, который в прокуратуре оценили в 75 тыс. долларов.

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