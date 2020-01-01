Житель столицы купил для дальнейшей перепродажи полкилограмма наркотика, который в прокуратуре оценили в в 75 тыс. долларов.

В Киеве задержали мужчину с 0,5 кг кокаина, который правоохранители оценили в 75 тыс. долларов. Об этом в субботу, 16 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"В рамках уголовного производства правоохранители установили, что житель Киева приобрел с целью дальнейшего сбыта большую партию наркотического средства, оборот которого ограничен - кокаин. В субботу, 16 мая 2020 года, во время проведения совместной операции указанное лицо задержано и изъято в его автомобиле пакет с кокаином весом 500 граммов, чем пресечена попытка его реализации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость изъятого наркотического средства составляет около 75 тысяч долларов США.

Задержанному сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.

За совершенное злоумышленнику грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве задержали мужчину с крупной партией кокаина

Напомним, в Киеве задержали "закладчика" наркотиков. При обысках правоохранители изъяли около 8 килограмм психотропных и наркотических веществ.

Ранее сообщалось, что МВД разоблачило масштабную интернет-наркоторговлю, задержаны девять человек.

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