В Киеве задержали мужчину с крупной партией кокаина
В Киеве задержали мужчину с 0,5 кг кокаина, который правоохранители оценили в 75 тыс. долларов. Об этом в субботу, 16 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
"В рамках уголовного производства правоохранители установили, что житель Киева приобрел с целью дальнейшего сбыта большую партию наркотического средства, оборот которого ограничен - кокаин. В субботу, 16 мая 2020 года, во время проведения совместной операции указанное лицо задержано и изъято в его автомобиле пакет с кокаином весом 500 граммов, чем пресечена попытка его реализации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стоимость изъятого наркотического средства составляет около 75 тысяч долларов США.
Задержанному сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.
За совершенное злоумышленнику грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Cмотрите фотогалерею: В Киеве задержали мужчину с крупной партией кокаина
Напомним, в Киеве задержали "закладчика" наркотиков. При обысках правоохранители изъяли около 8 килограмм психотропных и наркотических веществ.
Ранее сообщалось, что МВД разоблачило масштабную интернет-наркоторговлю, задержаны девять человек.
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