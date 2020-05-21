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День вышиванки: Ермак показал детское фото

Комментариев: 3
Глава ОП поздравил Украину и мир с Днем вышиванки.
Андрей Ермак в детстве
Андрей Ермак в детстве
Facebook/Андрей Ермак

Глава Офиса Президента Андрей Ермак трогательно поздравил мир и Украину со Всемирным днем вышиванки.

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В честь праздника Ермак опубликовал на своей странице в Facebook детское фото в вышиванке.

Глава ОП заявил, что в вышитых рубашках украинцы могут творить чудеса и изменять страну.

Тогда, еще в советские времена, праздника такого не было, а вышиванка у меня была. Что для меня значит вышиванка сегодня? Ну, во-первых, это красиво. А во-вторых, только с годами осмысливаешь всю силу традиций. Это не просто вышиванка. Это супергеройский костюм. В нем мы, украинцы, можем творить чудеса и менять страну, - написал Ермак.

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Он также поздравил всех с Днем вышиванки и призвал каждого надеть свои вышиванки, чтобы почувствовать силу украинской культуры.

Напомним, Президент и первая леди трогательно поздравили мир с Днем вышиванки. Президент опубликовал фото с супругой в вышиванках.

 

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Теги: День вышиванки, вышиванка, Ермак
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Комментариев (3)
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ВосставшийИзБана    21.05.2020, 13:47
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Гоните этого приблуду сраным веником! Не всякая одежда, курашенная рисунком есть вышиванка. Более того, у других народов тоже есть традиция украшать одежду вышивкой. Но стиль и характер вышивки у них иной. То, что показал Эрмек, к украинской вышиванке имеет такое же отношение, как и морская свинка к
ВосставшийИзБана    21.05.2020, 13:47
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
морю.
СливнойБачок    21.05.2020, 13:30
Оценка:  0
СливнойБачок
Фотошоп ?
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