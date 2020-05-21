День вышиванки: Ермак показал детское фото

Глава ОП поздравил Украину и мир с Днем вышиванки.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак трогательно поздравил мир и Украину со Всемирным днем вышиванки.

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В честь праздника Ермак опубликовал на своей странице в Facebook детское фото в вышиванке.

Глава ОП заявил, что в вышитых рубашках украинцы могут творить чудеса и изменять страну.

Тогда, еще в советские времена, праздника такого не было, а вышиванка у меня была. Что для меня значит вышиванка сегодня? Ну, во-первых, это красиво. А во-вторых, только с годами осмысливаешь всю силу традиций. Это не просто вышиванка. Это супергеройский костюм. В нем мы, украинцы, можем творить чудеса и менять страну, - написал Ермак.

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Он также поздравил всех с Днем вышиванки и призвал каждого надеть свои вышиванки, чтобы почувствовать силу украинской культуры.

Напомним, Президент и первая леди трогательно поздравили мир с Днем вышиванки. Президент опубликовал фото с супругой в вышиванках.

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