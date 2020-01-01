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Жестокое убийство девочки под Харьковом: появились новые детали

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Подозреваемую не могут проверить психиатры.
Татьяна Пьянова
Татьяна Пьянова
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Жительницу Харьковской Татьяну Пьянову, которую подозревают в жестоком убийстве ее 13-летней дочери, могут отправить для прохождения психиатрической экспертизы в соседний регион.

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Об этом пишет местное издание NewsRoom, ссылаясь на пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Харьковский области.

По данным издания, на данный момент подозреваемая находится в СИЗО. Однако до сих пор нет результатов психиатрической экспертизы. Женщину планируют доставить в Днепр. Именно там находится специализированная клиника с современным оборудованием, с помощью которого можно сделать качественную психиатрическую экспертизу.

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Напомним, в Харькове задержали голую женщину с отрезанной детской головой. Предположительно, женщина отрезала голову своей 13-летней дочери. Тело ребенка нашли в доме.

 

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Теги: Пьянова, убийство, дочка, мать, психиатрическая экспертиза
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