Жестокое убийство девочки под Харьковом: появились новые детали
Жительницу Харьковской Татьяну Пьянову, которую подозревают в жестоком убийстве ее 13-летней дочери, могут отправить для прохождения психиатрической экспертизы в соседний регион.
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Об этом пишет местное издание NewsRoom, ссылаясь на пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Харьковский области.
По данным издания, на данный момент подозреваемая находится в СИЗО. Однако до сих пор нет результатов психиатрической экспертизы. Женщину планируют доставить в Днепр. Именно там находится специализированная клиника с современным оборудованием, с помощью которого можно сделать качественную психиатрическую экспертизу.
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Напомним, в Харькове задержали голую женщину с отрезанной детской головой. Предположительно, женщина отрезала голову своей 13-летней дочери. Тело ребенка нашли в доме.
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