В понедельник откроют детсады, но не все: У Зеленского назвали условие

Садики, которые не успеют выполнить подготовку согласно санитарным требованиям, возобновить работу не смогут.

В рамках ослабления карантинных ограничений в Украине возобновят работу детские сады. Но только те, которые смогли подготовиться согласно санитарным рекомендациям Министерства здравоохранения. Об этом в пятницу, 22 мая, шла речь на совещании по поводу противодействия коронваирусу в Офисе президента, сообщает пресс-служба главы государства.

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“Кабинет Министров позволяет восстановить работу детских садов. Главным условием функционирования дошкольных учебных заведений станет соответствие санитарно-гигиеническим нормам. Это означает, что детсады могут открываться, но не обязаны этого делать, если они не готовы к принятию воспитанников, не имеют достаточно средств защиты, термометров и других необходимых вещей для обеспечения безопасности детей“, - говорится в сообщении.

Также Президенту доложили, что сейчас активно идет подготовка к внешнему независимому оцениванию выпускников средних учебных заведений. ВНО должно произойти по четким правилам, чтобы избежать заражений. В помещении во время проведения тестирования смогут одновременно находиться не более 10 человек.

На ВНО придут все дети. Если помещения будут не готовы, это грозит вспышкой. У нас есть еще месяц, чтобы подготовиться. Мы должны уберечь наших детей. Мероприятия должны быть столь же эффективными, как и карантин, который мы прошли довольно хорошо, - подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, что детские садики в Украине должны возобновить работу с 25 мая. Также на днях стали известны даты всех тестов ВНО. Первый тест состоится 25 июня, а последний 17 июля.

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