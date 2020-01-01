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В Харьковской области задержан танкист "ДНР"

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Террориста задержали, когда он пытался вернуться на оккупированные территории.
Документы террориста
Документы террориста
ssu.gov.ua

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Харьковской области террориста из так называемой "1 АК ДНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Правоохранители установили, что выходец из Донецка является боевиком террористического формирования "1 АК ДНР" и входит в танковый экипаж оккупантов. На Харьковщину террорист прибыл тайно, чтобы встретиться с родственниками.

Контрразведчики узнали, что преступник находится на подконтрольной Киеву территории и задержали его во время попытки возвращения на оккупированные районы Донбасса через границу с Россией.

Во время обыска у боевика нашли военный билет так называемого "министерства обороны ДНР" с данными о прохождении службы и закрепленном оружии, а также удостоверение так называемого "общественного движения Донецкой республики".

Мужчине объявлено о подозрении ч. 2 ст. 260 ККУ и избрана мера пресечения в виде ареста. 

Напомним, судью на Донбассе задержали за подделку документов.

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Теги: СБУ, "ДНР", террорист, Харьковская область
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