В Харьковской области задержан танкист "ДНР"

Террориста задержали, когда он пытался вернуться на оккупированные территории.

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Харьковской области террориста из так называемой "1 АК ДНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Правоохранители установили, что выходец из Донецка является боевиком террористического формирования "1 АК ДНР" и входит в танковый экипаж оккупантов. На Харьковщину террорист прибыл тайно, чтобы встретиться с родственниками.



Контрразведчики узнали, что преступник находится на подконтрольной Киеву территории и задержали его во время попытки возвращения на оккупированные районы Донбасса через границу с Россией.



Во время обыска у боевика нашли военный билет так называемого "министерства обороны ДНР" с данными о прохождении службы и закрепленном оружии, а также удостоверение так называемого "общественного движения Донецкой республики".



Мужчине объявлено о подозрении ч. 2 ст. 260 ККУ и избрана мера пресечения в виде ареста.

Напомним, судью на Донбассе задержали за подделку документов.

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