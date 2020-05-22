Из Чернобыльской зоны пытались вывезти 60 кг лосиных рогов, - полиция
Утром 22 мая, вблизи пгт. Полесское, полицейские задержали трех мужчин, которые пытались вывезти за пределы Чернобыльской зоны рога диких лосей, общим весом около 60 кг. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Киевской области.
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Задержанными оказались жители Киевской области, которые намеревались продать лосиные рога.
Правоохранители изъяли рога, так перемещение любых предметов из Зоны отчуждения без специального разрешение запрещено законом.
В полиции открыли уголовное производство по часть 3 стать 267-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности" УКУ.
Напомним, на Закарпатье пограничники стреляли по контрабандистам.
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