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Из Чернобыльской зоны пытались вывезти 60 кг лосиных рогов, - полиция

Комментариев: 1
Правоохранители задержали трех мужчин в зоне отчуждения.
Мужчин с рогами задержали полицейские
Мужчин с рогами задержали полицейские
Пресс-служба полиции

Утром 22 мая, вблизи пгт. Полесское, полицейские задержали трех мужчин, которые пытались вывезти за пределы Чернобыльской зоны рога диких лосей, общим весом около 60 кг. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Киевской области.

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Задержанными оказались жители Киевской области, которые намеревались продать лосиные рога. 

Правоохранители изъяли рога, так перемещение любых предметов из Зоны отчуждения без специального разрешение запрещено законом. 

В полиции открыли уголовное производство по часть 3 стать 267-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности" УКУ.

Напомним, на Закарпатье пограничники стреляли по контрабандистам.

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Теги: ЧАЭС, Чернобыльская зона, Рога, полиция
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Комментариев (1)
navigator2    22.05.2020, 18:49
Оценка:  0
navigator2
скоти, відрізати їм руки було б саме то
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