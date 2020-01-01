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В МОЗ назвали области с наибольшим суточным приростом больных COVID-19

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Лидирует Черновицкая область.
Глава МОЗ Максим Степанов
Глава МОЗ Максим Степанов
facebook.com/moz.ukr

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал области, где зафиксировано наибольшее число зараженных коронавирусом за сутки. За минувшие сутки больше всего случаев коронавирусной болезни было зафиксировано в Черновицкой, Львовской и Ровненской областях, а также в Киеве. Об этом глава МОЗ заявил на брифинге. 

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Так, за сутки лидерами стали:

  • Черновицкая область - 59,
  • Львовская область - 45,
  • Ровненская область - 45,
  • Киев - 47.

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Напомним, ранее в Украине зафиксировали 20 580 случаев коронавируса. За сутки заразились 432 человека.

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Теги: МОЗ, Коронавирус, Украина, Степанов
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