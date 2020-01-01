В МОЗ назвали области с наибольшим суточным приростом больных COVID-19

Лидирует Черновицкая область.

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал области, где зафиксировано наибольшее число зараженных коронавирусом за сутки. За минувшие сутки больше всего случаев коронавирусной болезни было зафиксировано в Черновицкой, Львовской и Ровненской областях, а также в Киеве. Об этом глава МОЗ заявил на брифинге.

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Так, за сутки лидерами стали:

Черновицкая область - 59,

Львовская область - 45,

Ровненская область - 45,

Киев - 47.

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Напомним, ранее в Украине зафиксировали 20 580 случаев коронавируса. За сутки заразились 432 человека.

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