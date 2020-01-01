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"Это была самозащита": Подозреваемый в расстреле на Житомирщине сделал заявление

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Мужчина рассказал свою версию расстрела АТОшников под Житомиром.
Заседание в Житомирском суде
Заседание в Житомирском суде
5.ua

Житомирский суд избирает меру пресечения подозреваемому в массовом убийстве 7 человек, среди которых - военнослужащие Нацгвардии, бойцы АТО и волонтер. Заседание проходит в Королёвском суде Житомирской области. Об этом сообщает ТСН

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Так, в перерыве у мужчины спросили, была ли это случайность. Он ответил: “Это была самозащита“.

Отмечается, что мужчину в зал суда доставили в бронежилет и шлеме, а также в защитной маске. В здании находится около полусотни полицейских. Возле помещения дежурят нацгвардийцы и полиция. Родственников в зале суда ни со стороны подозреваемого, ни со стороны пострадавших нет. На данный момент подозреваемый дает показания в закрытом режиме.

Напомним, ранее На Житомирщине мужчина расстрелял семь человек. Мужчина стрелял из охотничьего ружья марки “ИЖ“.

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Теги: Житомирская область, Расстрел, Суд, Самозащита
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