Оккупанты обстреляли дачи на Донбассе

В результате обстрела повреждены два дома.

Оккупанты обстреляли дачные дома в селе Каменка Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба ООС в воскресенье, 24 мая.

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“Оккупанты из артиллерийских систем калибра 122 мм обстреляли дачные строения в поселке Каменка. Существенно повреждены два дома: в одном разрушена крыша, в другом - внешняя стена и кровля“ - говорится в сообщении.

К счастью, никто из мирных жителей не пострадал

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“Таким образом оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали свое циничное отношение к жизни и здоровью гражданского населения“ - подытожили в пресс-службе.

Напомним, 22 мая в Попельнянском районе Житомирской области арендатор пруда застрелил семь человек. Один спасся бегством.

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