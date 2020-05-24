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Оккупанты обстреляли дачи на Донбассе

Комментариев: 2
В результате обстрела повреждены два дома.
Оккупанты обстреляли дачи на Донбассе
Оккупанты обстреляли дачи на Донбассе
ООС

Оккупанты обстреляли дачные дома в селе Каменка Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба ООС в воскресенье,  24 мая.

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“Оккупанты из артиллерийских систем калибра 122 мм обстреляли дачные строения в поселке Каменка. Существенно повреждены два дома: в одном разрушена крыша, в другом - внешняя стена и кровля“ - говорится в сообщении.

К счастью, никто из мирных жителей не пострадал

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“Таким образом оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали свое циничное отношение к жизни и здоровью гражданского населения“ - подытожили в пресс-службе.

Напомним, 22 мая в Попельнянском районе Житомирской области арендатор пруда застрелил семь человек. Один спасся бегством.

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Теги: Донбасс, Украина, обстрел, оккупанты
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Комментариев (2)
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ldferwws    24.05.2020, 16:58
Оценка:  -22
ldferwws
Снова"сами-себя"?Уже все поверили!
СливнойБачок    24.05.2020, 16:13
Оценка:  -1
СливнойБачок
Последствия Коронавируса?Скоро начнут по Донецку стрелять, от нчего делать. А там уже своих достреливать, потому что МоС.УКАва денег уже не даёт, а патрлны остались.
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