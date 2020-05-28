Forbes назвал топ-100 самых богатых украинцев

Впервые с 2016 года авторитетный финансовый журнал составил рейтинг самых богатых бизнесменов Украины.

Журнал “Forbes Украина“, который возобновляет выход в печать после длительного перерыва, впервые с 2016 года опубликовал актуальный рейтинг 100 богатейших предпринимателей Украины. Как указано в статье, посвященной рейтингу, совокупное состояние “Золотой сотни“ превысило 31 млрд долларов.

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По подсчетам аналитиков “Forbes Украина“, первую десятку самых богатых украинцев составили:

Ринат Ахметов. Состояние – 2,8 млрд долларов. Основной источник дохода: металлургия и топливно-энергетический комплекс. Виктор Пинчук. Состояние – 1,4 млрд долларов. Источник: металлургия. Петр Порошенко. Состояние – 1,4 млрд. Источник: пищевая промышленность. Супруги Александр и Галина Герега. Состояние - 1,3 млрд. Источник: розничная торговля (сети “Эпицентр“ и “Новая линия“), агропромышленный комплекс. Геннадий Боголюбов. Состояние – 1,2 млрд. Источник: ТЭК, финансовая деятельность. Юрий Косюк. Состояние – 1,1 млрд. Источник: АПК, пищевая промышленность. Читай также: Трамп потерял миллиард долларов из-за пандемии Константин Жеваго. Состояние – 1,1 млрд. Источник: металлургия. Игорь Коломойский. Состояние – 1 млрд. Источник: ТЭК, финансы. Вадим Новинский. Состояние – 810 млн. Источник: металлургия. Александр Ярославский. Состояние – 725 млн. Источник: недвижимость, металлургия, финансы.

Самым “бедным“ в списке 100 богатейших украинцев оказался совладелец сети супермаркетов “Таврия В“ Борис Музалев. Его состояние Forbes оценивает в 95 млн долларов.

Напомним, по данным Forbes, самые богатые люди мира стали еще богаче во время пандемии. Их совокупное состояние выросло на 255 млрд долларов. Больше всех заработал Марк Цукерберг – 31,4 миллиарда.

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