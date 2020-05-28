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Forbes назвал топ-100 самых богатых украинцев

Комментариев: 2
Впервые с 2016 года авторитетный финансовый журнал составил рейтинг самых богатых бизнесменов Украины.
Ринат Ахметов - по-прежнему самый богатый украинец
Ринат Ахметов - по-прежнему самый богатый украинец
flickr.com

Журнал “Forbes Украина“, который возобновляет выход в печать после длительного перерыва, впервые с 2016 года опубликовал актуальный рейтинг 100 богатейших предпринимателей Украины. Как указано в статье, посвященной рейтингу, совокупное состояние “Золотой сотни“ превысило 31 млрд долларов.

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По подсчетам аналитиков “Forbes Украина“, первую десятку самых богатых украинцев составили:

  1. Ринат Ахметов. Состояние – 2,8 млрд долларов. Основной источник дохода: металлургия и топливно-энергетический комплекс.
  2. Виктор Пинчук. Состояние – 1,4 млрд долларов. Источник: металлургия.
  3. Петр Порошенко. Состояние – 1,4 млрд. Источник: пищевая промышленность.
  4. Супруги Александр и Галина Герега. Состояние  - 1,3 млрд. Источник: розничная торговля (сети “Эпицентр“ и “Новая линия“), агропромышленный комплекс.
  5. Геннадий Боголюбов. Состояние – 1,2 млрд. Источник: ТЭК, финансовая деятельность.
  6. Юрий Косюк. Состояние – 1,1 млрд. Источник: АПК, пищевая промышленность.

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    Константин Жеваго. Состояние – 1,1 млрд. Источник: металлургия.
  8. Игорь Коломойский. Состояние – 1 млрд. Источник: ТЭК, финансы.
  9. Вадим Новинский. Состояние – 810 млн. Источник: металлургия.
  10. Александр Ярославский. Состояние – 725 млн. Источник: недвижимость, металлургия, финансы.

Самым “бедным“ в списке 100 богатейших украинцев оказался совладелец сети супермаркетов “Таврия В“ Борис Музалев. Его состояние Forbes оценивает в 95 млн долларов.

Напомним, по данным Forbes, самые богатые люди мира стали еще богаче во время пандемии. Их совокупное состояние выросло на 255 млрд долларов. Больше всех заработал Марк Цукерберг – 31,4 миллиарда.

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Теги: Forbes, богачи, Ахметов, Пинчук, Порошенко, Коломойский, Боголюбов, Герега, Жеваго, Ярославский, рейтинг
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Комментариев (2)
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MNI1957    28.05.2020, 15:47
Оценка:  0
MNI1957
ахметка бандит 90-Х,потрох,современный
Lyonya-Space    28.05.2020, 15:39
Оценка:  0
Lyonya-Space
Ахметов - состояние 2,8 млрд?
Может это увеличение состояния за прошлый год?
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