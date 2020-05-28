Forbes назвал топ-100 самых богатых украинцев
Журнал “Forbes Украина“, который возобновляет выход в печать после длительного перерыва, впервые с 2016 года опубликовал актуальный рейтинг 100 богатейших предпринимателей Украины. Как указано в статье, посвященной рейтингу, совокупное состояние “Золотой сотни“ превысило 31 млрд долларов.
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По подсчетам аналитиков “Forbes Украина“, первую десятку самых богатых украинцев составили:
- Ринат Ахметов. Состояние – 2,8 млрд долларов. Основной источник дохода: металлургия и топливно-энергетический комплекс.
- Виктор Пинчук. Состояние – 1,4 млрд долларов. Источник: металлургия.
- Петр Порошенко. Состояние – 1,4 млрд. Источник: пищевая промышленность.
- Супруги Александр и Галина Герега. Состояние - 1,3 млрд. Источник: розничная торговля (сети “Эпицентр“ и “Новая линия“), агропромышленный комплекс.
- Геннадий Боголюбов. Состояние – 1,2 млрд. Источник: ТЭК, финансовая деятельность.
- Юрий Косюк. Состояние – 1,1 млрд. Источник: АПК, пищевая промышленность.
Читай также: Трамп потерял миллиард долларов из-за пандемииКонстантин Жеваго. Состояние – 1,1 млрд. Источник: металлургия.
- Игорь Коломойский. Состояние – 1 млрд. Источник: ТЭК, финансы.
- Вадим Новинский. Состояние – 810 млн. Источник: металлургия.
- Александр Ярославский. Состояние – 725 млн. Источник: недвижимость, металлургия, финансы.
Самым “бедным“ в списке 100 богатейших украинцев оказался совладелец сети супермаркетов “Таврия В“ Борис Музалев. Его состояние Forbes оценивает в 95 млн долларов.
Напомним, по данным Forbes, самые богатые люди мира стали еще богаче во время пандемии. Их совокупное состояние выросло на 255 млрд долларов. Больше всех заработал Марк Цукерберг – 31,4 миллиарда.
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Может это увеличение состояния за прошлый год?