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На Банковой протестуют против главы МОЗ Степанова

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Протестующие ссылаются на журналистское расследование и говорят, что Степанов закупает защитные костюмы для медиков по завышенной цене.
Под ОПУ снова протесты
Под ОПУ снова протесты
PavlovskyNews / Telegram

Под зданием офиса президента активисты протестуют против министра здравоохранения Максима Степанова. Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews в пятницу, 29 мая.

На Банковой играет хип-хоп музыка. За пультом ди-джей в короне и маске с изображением Максима Степанова.

"Активисты утверждают, что Степанов делает закупки костюмов защиты для медиков по завышенной цене", - сказано в публикации.

Организаторы акции написали в Facebook, что "на 70 тысячах костюмов Степанов нагрел 13 млн грн, ссылаясь на расследование журналистов Bihus.info.

 

 

Ранее СМИ сообщили, что МОЗ решило купить медсредства от коронавируса по завышенным ценам. Минздрав завысил цены на медицинские товары в плане закупок, который обойдется бюджету в почти 3 млрд грн.

Также СМИ заподозрили Степанова в желании стать премьером. Министр здравоохранения пытается чаще других членов правительства попадать в информационное пространство, но популярности ему это не придает, пишут СМИ.

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Теги: Минздрав, протесты, протест, МОЗ, активисты, акции протеста, Максим Степанов
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Источник: korrespondent.net

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