Протестующие ссылаются на журналистское расследование и говорят, что Степанов закупает защитные костюмы для медиков по завышенной цене.

Под ОПУ снова протесты PavlovskyNews / Telegram

Под зданием офиса президента активисты протестуют против министра здравоохранения Максима Степанова. Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews в пятницу, 29 мая.

На Банковой играет хип-хоп музыка. За пультом ди-джей в короне и маске с изображением Максима Степанова.

"Активисты утверждают, что Степанов делает закупки костюмов защиты для медиков по завышенной цене", - сказано в публикации.

Организаторы акции написали в Facebook, что "на 70 тысячах костюмов Степанов нагрел 13 млн грн, ссылаясь на расследование журналистов Bihus.info.

Cмотрите фотогалерею: На Банковой протестуют против главы МОЗ Степанова

Ранее СМИ сообщили, что МОЗ решило купить медсредства от коронавируса по завышенным ценам. Минздрав завысил цены на медицинские товары в плане закупок, который обойдется бюджету в почти 3 млрд грн.

Также СМИ заподозрили Степанова в желании стать премьером. Министр здравоохранения пытается чаще других членов правительства попадать в информационное пространство, но популярности ему это не придает, пишут СМИ.

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