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Украина возобновляет авиасообщение с внешним миром: список стран

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Появились детали о возобновлении авиаперелетов.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
Facebook/Аэропорт Борисполь

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что с 15 июня Украина официально возобновляет авиасообщение с рядом стран.

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Об этом он заявил в комментарии ТСН.

По данным чиновника, украинцы уже с 15 июня могут полететь в Турцию, Грецию, Кипр и Грузию.

Более точные данные в течение недели озвучим, - сказал министр.

Однако, пока Украина не будет возобновлять авиасообщение с Италией и Испанией. Причиной этого является эпидемиологическая ситуация.

Мы открываем направления при двух условиях. Первое, если страны открываются в отношении нас. Второе - эпидемиологическая ситуация, - сказал он.

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Перелеты внутри страны должны начаться немного раньше. На данный момент, над этим вопросом уже работают чиновники.

Криклий отметил, что туристам, которые прибывают в Украину, по прилету будут делать тест на коронавирус. Это якобы удобнее 14-дневного карантина, поскольку результат будет через три-четыре часа.

Напомним, по состоянию на 9:00 1 июня в Украине 24 012 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 718 летальных, 9 690 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 340 новых случаев.

 

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Теги: карантин, авиаперелеты, коронавирус
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