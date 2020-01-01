Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине 24 012 случаев коронавируса: обновленные данные МОЗ

Комментариев: 0
За сутки заразилось 340 человек.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

По состоянию на 9:00 1 июня в Украине 24 012 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 718 летальных, 9 690 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 340 новых случаев.

Читай также: В Греции возобновляют работу кинотеатры, гостиницы и массажные салоны

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава

В частности, коронавирус обнаружен:

  • Винницкая область - 1005 случаев;
  • Волынская область - 932 случая;
  • Днепропетровская область - 942 случая;
  • Донецкая область - 163 случая;
  • Житомирская область - 742 случая;
  • Закарпатская область - 1206 случаев;
  • Запорожская область - 447 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 1420 случаев;
  • Кировоградская область - 514 случаев;
  • г. Киев - 3043 случая;
  • Киевская область - 1600 случаев;
  • Львовская область - 1700 случаев;
  • Луганская область - 47 случаев;
  • Николаевская область - 294 случая;
  • Одесская область - 896 случаев;
  • Полтавская область - 270 случаев;
  • Ровенская область - 1770 случаев;
  • Сумская область - 170 случаев;
  • Тернопольская область - 1176 случаев;
  • Харьковская область - 1083 случая;
  • Херсонская область - 178 случаев;
  • Хмельницкая область - 454 случая;
  • Черновицкая область - 3377 случаев;
  • Черкасская область - 406 случаев;
  • Черниговская область - 177 случаев.

Читай также: В Грузии восстанавливают работу рестораны и ТРЦ

Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 1 июня 2020 в Центр поступило 496 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 59339 сообщений о подозрении на COVID-19.

Статистика
Статистика
МОЗ

Напомним, МОЗ разъяснило правила работы бассейнов и спортзалов. Одновременно в помещении спортзала смогут находиться не более одного человека на 10 кв.м. В бассейнах ограничат количество пловцов на одной дорожке.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 

Поделись:
Теги: МОЗ, коронавирус, вирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь