В Украине 24 012 случаев коронавируса: обновленные данные МОЗ

За сутки заразилось 340 человек.

По состоянию на 9:00 1 июня в Украине 24 012 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 718 летальных, 9 690 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 340 новых случаев.

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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава

В частности, коронавирус обнаружен:

Винницкая область - 1005 случаев;

Волынская область - 932 случая;

Днепропетровская область - 942 случая;

Донецкая область - 163 случая;

Житомирская область - 742 случая;

Закарпатская область - 1206 случаев;

Запорожская область - 447 случаев;

Ивано-Франковская область - 1420 случаев;

Кировоградская область - 514 случаев;

г. Киев - 3043 случая;

Киевская область - 1600 случаев;

Львовская область - 1700 случаев;

Луганская область - 47 случаев;

Николаевская область - 294 случая;

Одесская область - 896 случаев;

Полтавская область - 270 случаев;

Ровенская область - 1770 случаев;

Сумская область - 170 случаев;

Тернопольская область - 1176 случаев;

Харьковская область - 1083 случая;

Херсонская область - 178 случаев;

Хмельницкая область - 454 случая;

Черновицкая область - 3377 случаев;

Черкасская область - 406 случаев;

Черниговская область - 177 случаев.

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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 1 июня 2020 в Центр поступило 496 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 59339 сообщений о подозрении на COVID-19.

Статистика МОЗ

Напомним, МОЗ разъяснило правила работы бассейнов и спортзалов. Одновременно в помещении спортзала смогут находиться не более одного человека на 10 кв.м. В бассейнах ограничат количество пловцов на одной дорожке.

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