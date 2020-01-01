В Украине 24 012 случаев коронавируса: обновленные данные МОЗ
По состоянию на 9:00 1 июня в Украине 24 012 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 718 летальных, 9 690 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 340 новых случаев.
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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава
В частности, коронавирус обнаружен:
- Винницкая область - 1005 случаев;
- Волынская область - 932 случая;
- Днепропетровская область - 942 случая;
- Донецкая область - 163 случая;
- Житомирская область - 742 случая;
- Закарпатская область - 1206 случаев;
- Запорожская область - 447 случаев;
- Ивано-Франковская область - 1420 случаев;
- Кировоградская область - 514 случаев;
- г. Киев - 3043 случая;
- Киевская область - 1600 случаев;
- Львовская область - 1700 случаев;
- Луганская область - 47 случаев;
- Николаевская область - 294 случая;
- Одесская область - 896 случаев;
- Полтавская область - 270 случаев;
- Ровенская область - 1770 случаев;
- Сумская область - 170 случаев;
- Тернопольская область - 1176 случаев;
- Харьковская область - 1083 случая;
- Херсонская область - 178 случаев;
- Хмельницкая область - 454 случая;
- Черновицкая область - 3377 случаев;
- Черкасская область - 406 случаев;
- Черниговская область - 177 случаев.
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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 1 июня 2020 в Центр поступило 496 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 59339 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, МОЗ разъяснило правила работы бассейнов и спортзалов. Одновременно в помещении спортзала смогут находиться не более одного человека на 10 кв.м. В бассейнах ограничат количество пловцов на одной дорожке.
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