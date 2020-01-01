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На Родину из Сирии и Ливана вернули украинцев

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В Украину вернулись 69 человек.
В Украину вернулись 69 человек
В Украину вернулись 69 человек
depositphotos.com

Два авиарейса из Бейрута эвакуировали на родину 69 украинских граждан. Самолетами также были эвакуированы граждане Беларуси и Молдовы. Об этом сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, передает РБК-Украина

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“В ночь с 30 на 31 мая из Сирии рейсом из Бейрута вернулись домой 27 украинцев. Среди них - 6 моряков, застрявших на судне в порту Латакии. Еще одним рейсом из Бейрута также вернулись домой 42 украинца из Ливана, и наши соседи - двое граждан Молдовы и пять из Белоруссии“, - рассказал Погорельцев.

Он также отметил, что с начала действия карантина внешнеполитическое ведомство оказало помощь в возвращении в Украину почти четверти миллиона соотечественников.

Напомним, ранее пограничники спасли иностранца в аэропорту Киева. Мужчина прошел все виды контроля и уже ожидал посадки на рейс, когда внезапно ему стало плохо.   

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Теги: Авиарейсы, Украинцы, Сирия, Ливан, Эвакуация
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