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На Прикарпатье произошло землетрясение

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Эпицентр землетрясения зафиксирован в районе города Долина в Ивано-Франковской области.
Ночью в Украине произошло землетрясение
Ночью в Украине произошло землетрясение
Getty Images

1 июня в Ивано-Франковской области произошло землетрясение. Мощность подземных толчков зафиксирована магнитудой 3,2 балла. Об этом сообщили в пресс-службе Главного центра специального контроля.

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Отмечается, что эпицентр землетрясения зафиксирован в районе города Долина в Ивано-Франковской области на глубине двух километров под землей.

“1 июня Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение ... магнитудой 3,2 балла по шкале Рихтера. Источник землетрясения находился в районе. Долина, Ивано-Франковской области на глубине 2 км“, - указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что землетрясение такой магнитуды могут ощущать отдельные люди внутри помещений, в первую очередь на верхних этажах зданий. При этом такое землетрясение не несет угрозы для населения.

Напомним, в ночь на 28 апреля в Закарпатской области произошло землетрясение  магнитудой 2,7.

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