На Прикарпатье произошло землетрясение

Эпицентр землетрясения зафиксирован в районе города Долина в Ивано-Франковской области.

1 июня в Ивано-Франковской области произошло землетрясение. Мощность подземных толчков зафиксирована магнитудой 3,2 балла. Об этом сообщили в пресс-службе Главного центра специального контроля.

Читай также: Жители Одесской области ощутили землетрясение в Румынии

Отмечается, что эпицентр землетрясения зафиксирован в районе города Долина в Ивано-Франковской области на глубине двух километров под землей.



“1 июня Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение ... магнитудой 3,2 балла по шкале Рихтера. Источник землетрясения находился в районе. Долина, Ивано-Франковской области на глубине 2 км“, - указано в сообщении.



В ведомстве отметили, что землетрясение такой магнитуды могут ощущать отдельные люди внутри помещений, в первую очередь на верхних этажах зданий. При этом такое землетрясение не несет угрозы для населения.

Напомним, в ночь на 28 апреля в Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой 2,7.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.