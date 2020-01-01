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УЗ закончила реставрацию пригородного вокзала Киев-Пасажирский

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Закончены работы по обновлению комплекса вокзала.
Пригородный вокзал станции Киев-Пасажирский
Пригородный вокзал станции Киев-Пасажирский
Пресс-служба УЗ

Укрзализныця закончила работы по обновлению комплекса Пригородного вокзала станции Киев-Пассажирский. Об этом на странице в Facebook сообщает пресс-служба УЗ.

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В ходе ремонтных работ было отремонтировано здание Пригородного вокзала. В частности была проведена реконструкция фасада, колонн с гранитной облицовкой, вестибюля, помещений билетных касс, навесов пассажирских платформ.

Вокзал соединили навесом с платформами, а также перенесли турникеты и 5 касс, чтобы исключить попадание на платформы безбилетных пассажиров. В конце пассажирских платформ установили ограждения и ворота. 

На вокзале также установили и оборудовали 2 туалета для людей с инвалидностью, специальные помещение для матерей с детьми, где установлен пеленальный столик. Здание оборудовали энергосберегающими светильниками, и установили новые современные скамейки и урны.

 

Пресс-служба УЗ

 

Напомним, Укрзализныця запускает поезда западного направления.

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Теги: вокзал, Укрзализниця, реставрация, киев-пассажирский
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