УЗ закончила реставрацию пригородного вокзала Киев-Пасажирский

Закончены работы по обновлению комплекса вокзала.

Укрзализныця закончила работы по обновлению комплекса Пригородного вокзала станции Киев-Пассажирский. Об этом на странице в Facebook сообщает пресс-служба УЗ.

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В ходе ремонтных работ было отремонтировано здание Пригородного вокзала. В частности была проведена реконструкция фасада, колонн с гранитной облицовкой, вестибюля, помещений билетных касс, навесов пассажирских платформ.



Вокзал соединили навесом с платформами, а также перенесли турникеты и 5 касс, чтобы исключить попадание на платформы безбилетных пассажиров. В конце пассажирских платформ установили ограждения и ворота.



На вокзале также установили и оборудовали 2 туалета для людей с инвалидностью, специальные помещение для матерей с детьми, где установлен пеленальный столик. Здание оборудовали энергосберегающими светильниками, и установили новые современные скамейки и урны.

Пресс-служба УЗ

Напомним, Укрзализныця запускает поезда западного направления.

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