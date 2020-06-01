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В Черновцах молодая женщина-врач повторно заразилась Covid-19

Комментариев: 1
Медик посетовала, что слишком быстро вышла на работу после того, как в первый раз переболела коронавирусом.
Анна Рыбарчук
Анна Рыбарчук
Anna Rybarchuk/Facebook

На Буковине врач-анастезиолог Черновицкой городской больницы Анна Рыбарчук повторно заразилась коронавирусом. Об этом она сама рассказала на своей странице в Фейсбук.

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“Коронована дважды. Именно так, не скромно, начну этот пост. Сегодня 7 день пневмонии и “по второму кругу“ положительного ПЦР на Covid-19. Объяснение у меня одно... без антител в крови, после первого эпизода болезни, “вылетела“ снова на работу .... как-то так ... вот Вам и легкое протекание!“ – написала женщина.

Врач отметила, что никогда не следует пренебрегать средствами безопасности - ходить без масок и респираторов и “тусоваться“ компаниями“, потому что легких вариантов протекания болезни не бывает. По ее словам, последствия бывают всегда, отдаленные, но бывают.

Напомним, в Украине коронавирусом болеет 4621 медик и 1725 детей. За сутки заболели 79 медработников и 13 детей.

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Теги: коронавирус, врачи, медики, Черновцы
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Комментариев (1)
ФайныйДрузяка    01.06.2020, 18:00
Оценка:  -23
ФайныйДрузяка
Пипец!Разве на черновцах ниграм не продают презервативы?
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