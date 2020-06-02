ФСБ сообщила о задержании пропавшего украинского военного в Крыму
2 мая Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщила о задержании украинского военнослужащего, который ранее исчез с поста вблизи административной границы с оккупированным Крымом. Об этом сообщает российское издание "РИА" со ссылкой на ФСБ.
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В спецслужбе РФ заявили, что украинский военный "нарушил государственной границы России" и у него якобы "нашли наркотики".
"Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы", - говорится в сообщении.
Напомним, 30 мая вблизи админгранице с аннексированным Крымом с поста исчез украинский военный.
Недалеко от места поста были обнаружены следы борьбы, в связи с чем в ВСУ предположили, что военного похитили во время несения службы.
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