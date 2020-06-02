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ФСБ сообщила о задержании пропавшего украинского военного в Крыму

Комментариев: 2
Украинского военнослужащего задержали за "нарушение государственной границы России".
В ФСБ сообщили о задержании украинского воина
В ФСБ сообщили о задержании украинского воина
Из открытых источников

2 мая Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщила о задержании украинского военнослужащего, который ранее исчез с поста вблизи административной границы с оккупированным Крымом. Об этом сообщает российское издание "РИА" со ссылкой на ФСБ. 

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В спецслужбе РФ заявили, что украинский военный "нарушил государственной границы России" и у него якобы "нашли наркотики". 

"Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы", - говорится в сообщении.

Напомним, 30 мая вблизи админгранице с аннексированным Крымом с поста исчез украинский военный

Недалеко от места поста были обнаружены следы борьбы, в связи с чем в ВСУ предположили, что военного похитили во время несения службы.

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Комментариев (2)
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БРОКЕР_666    02.06.2020, 13:20
Оценка:  +1
БРОКЕР_666
нормально бм отжигает: пацан пропал 30 мая, а фсб об этом сообщило ещё 2 мая (!)
Woodbrother    02.06.2020, 13:13
Оценка:  +3
Woodbrother
А где там государственная граница вонючей на россии ?
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