ФСБ сообщила о задержании пропавшего украинского военного в Крыму

Украинского военнослужащего задержали за "нарушение государственной границы России".

В ФСБ сообщили о задержании украинского воина Из открытых источников

2 мая Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщила о задержании украинского военнослужащего, который ранее исчез с поста вблизи административной границы с оккупированным Крымом. Об этом сообщает российское издание "РИА" со ссылкой на ФСБ.

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В спецслужбе РФ заявили, что украинский военный "нарушил государственной границы России" и у него якобы "нашли наркотики".



"Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы", - говорится в сообщении.



Напомним, 30 мая вблизи админгранице с аннексированным Крымом с поста исчез украинский военный.

Недалеко от места поста были обнаружены следы борьбы, в связи с чем в ВСУ предположили, что военного похитили во время несения службы.

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