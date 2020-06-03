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В США обеспокоены захватом украинского военного в Крыму

Комментариев: 7
Соединенные Штаты призвали РФ прекратить незаконную оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе.
Захваченный украинский военный Евгений Добринский
Захваченный украинский военный Евгений Добринский
ФСБ

Соединенные Штаты Америки обеспокоены новостью о захвате военнослужащего 95-й десантно-штурмовой бригады Евгения Добринского силами ФСБ РФ на админгранице с Крымом. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.  

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“Мы обеспокоены недавними новостями о задержании украинского военнослужащего российскими силами на суверенной территории Украины. Россия должна прекратить незаконную оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе”, - говорится в сообщении.

Скриншот
Скриншот
twitter.com/usembassykyiv

Напомним, ранее ФСБ сообщила о задержании пропавшего украинского военного в Крыму. Украинского военнослужащего задержали за “нарушение государственной границы России“.

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Теги: США, Россия, Крым, Захват, Военный, ФСБ
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Комментариев (7)
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alexin777    03.06.2020, 13:31
Оценка:  -2
alexin777
да уже видели кадры "захвата"
БРОКЕР_666    03.06.2020, 13:10
Оценка:  -1
БРОКЕР_666
феодализм + фашизм = кремлёвский каганат
BладимирИльич    03.06.2020, 12:43
Оценка:  -21
BладимирИльич
У посoльства Соединенных Штатов Анархии устаревшая информация.Ведь наша власть уже заявила что это фейк.По Интеру говорили и по ICTV.
xapi3mat    03.06.2020, 12:25
Оценка:  -2
xapi3mat
Похищения, рабство, пытки, казни - пристрастия средневековых деспотий
Frenki-zol    03.06.2020, 12:12
Оценка:  -19
Frenki-zol
Настоящий герой)) Пошел, в одиночку, Крым освобождать)))))))))))))))
Frenki-zol    03.06.2020, 12:13
Оценка:  -20
Frenki-zol
Дунул для храбрости под горілку и вперед с поднятыми руками)))))
xapi3mat    03.06.2020, 12:27
Оценка:  -1
xapi3mat
прищемят тебе яйца будешь икать Слава Украине до конца жизни!
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