В США обеспокоены захватом украинского военного в Крыму

Соединенные Штаты призвали РФ прекратить незаконную оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе.

Соединенные Штаты Америки обеспокоены новостью о захвате военнослужащего 95-й десантно-штурмовой бригады Евгения Добринского силами ФСБ РФ на админгранице с Крымом. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

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“Мы обеспокоены недавними новостями о задержании украинского военнослужащего российскими силами на суверенной территории Украины. Россия должна прекратить незаконную оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе”, - говорится в сообщении.

Скриншот twitter.com/usembassykyiv

Напомним, ранее ФСБ сообщила о задержании пропавшего украинского военного в Крыму. Украинского военнослужащего задержали за “нарушение государственной границы России“.

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