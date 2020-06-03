В Одессе от COVID-19 умерла женщина: ПЦР-тест дважды был отрицательным

У пенсионерки имелось тяжелое сопутствующее заболевание.

83-летняя женщина умерла от коронавируса в Одессе. ПЦР-исследование дважды показывало отрицательный результат. Об этом УНИАН сообщили в городском совете Одессы.

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Женщину госпитализировали в инфекционную больницу с лихорадкой и подозрением на коронавирус. В больнице она дважды сдавала анализы на ПЦР-исследование: 21 мая и 26 мая. Результаты дважды были отрицательными.



У женщины имелось тяжелое сопутствующее заболевание, из-за чего ее перевели в Одесскую областную клиническую больницу. Там у нее снова взяли ПЦР-тест на COVID-19.



1 июня медики получили результат исследования на коронавирус и пациентку в очень тяжелом состоянии с тяжелой сопутствующей патологией (желудочное кровотечение)снова перевели в инфекционную больницу. Там она скончалась 2 июня.

Напомним, в Минздраве сообщили, что каждый третий регион Украины не готов к смягчению карантина.

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