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Каждый третий регион Украины не готов к смягчению карантина – Минздрав

Комментариев: 1
В ряде областей либо слишком много новых заболевших, либо проводится слишком мало тестов.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Фейсбук Львовского горсовета

По состоянию на среду, 3 июня, Киев и еще семь областей Украины по-прежнему не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических ограничений. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, опубликованные на сайте ведомства.

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Так, в Минздраве подсчитали, что в Киеве не отвечает норме показатель инцидентности (количество заболевших на 100 тысяч населения) – 13,28 при необходимых менее 12,00. Показатель инцидентности также превышает норму и в других регионах: на Волыни – 14,06, во Львовской области – 15,41, Ровенской области – 31,14. Хуже всего ситуация в Черновицкой области, где показатель инцидентности составляет 33,07, что почти втрое выше нормы.

Другие области не укладываются в стандарт по количеству сделанных тестов на 100 тыс. населения. В Днепропетровской области их делают всего 9,94 при необходимых более 12,00, в Донецкой области - 8,85, в Харьковской – 11,61.

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В то же время ни один регион не выбивается из нормы по третьему показателю – загруженности койко-мест в больницах. Самый высокий показатель в Черновицкой области – 45,26% при максимально допустимых 50%.

moz.gov.ua

Напомним, в армии второй день подряд много новых больных. Военные медики снова зафиксировали десять новых больных за одни сутки.

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Теги: карантин, Минздрав, коронавирус
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Комментариев (1)
УкраинаЦэГабон    03.06.2020, 14:29
Оценка:  -22
УкраинаЦэГабон
Хочется спросить у нашей власти чем она думала,ослабляя карантин,не имея на это ни единой причины,в самый разгар эпидемии?Тогда якобы было уменьшение числа новых заразившихся?Но по ТВ почти каждый день говорят что до сих пор у нас обследуют очень мало людей...Вы действительно дебилы?
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