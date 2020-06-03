Каждый третий регион Украины не готов к смягчению карантина – Минздрав

В ряде областей либо слишком много новых заболевших, либо проводится слишком мало тестов.

По состоянию на среду, 3 июня, Киев и еще семь областей Украины по-прежнему не отвечают всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических ограничений. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, опубликованные на сайте ведомства.

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Так, в Минздраве подсчитали, что в Киеве не отвечает норме показатель инцидентности (количество заболевших на 100 тысяч населения) – 13,28 при необходимых менее 12,00. Показатель инцидентности также превышает норму и в других регионах: на Волыни – 14,06, во Львовской области – 15,41, Ровенской области – 31,14. Хуже всего ситуация в Черновицкой области, где показатель инцидентности составляет 33,07, что почти втрое выше нормы.

Другие области не укладываются в стандарт по количеству сделанных тестов на 100 тыс. населения. В Днепропетровской области их делают всего 9,94 при необходимых более 12,00, в Донецкой области - 8,85, в Харьковской – 11,61.

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В то же время ни один регион не выбивается из нормы по третьему показателю – загруженности койко-мест в больницах. Самый высокий показатель в Черновицкой области – 45,26% при максимально допустимых 50%.

Напомним, в армии второй день подряд много новых больных. Военные медики снова зафиксировали десять новых больных за одни сутки.

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