Нардеп Павлюк задекларировал почти миллионный выигрыш в лотерею

Нардеп показал свои доходы.

Народный депутат Украины от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Максим Павлюк задекларировал почти миллионный выигрыш в лотерею.

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Об этом свидетельствует декларация его доходов за 2019 год, опубликованная на сайте НАПК.

Так в его декларации указана сумма в размере 900 тыс. гривен, полученных от азартной игры.

Помимо этого, нардеп задекларировал квартиру в Киеве на 60 м², три земельных участка в Киевской области по 20 тыс. м². Павлюк владеет автомобилями марки Toyota Camry 2015 года выпуска и Mercedes-Benz G-класса 2013 года выпуска.

Касательно денег, в 2019 году Павлюк заработал на должности депутата 162 тыс. гривен в виде зарплаты, а также 32 тыс. гривен как материальное благо по оплате расходов на участие в обучении от партии "Слуга Народа".

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Кроме того, Павлюк отметил, что хранит наличными 7,9 млн гривен. Между тем, из декларации непонятно откуда у народного избранника появились такие деньги.

К слову, до политической карьеры Павлюк работал военным прокурором Центрального региона Украины, где в 2019 году заработал 298 тыс. гривен.

Напомним, пресс-секретарь Зеленского заработала почти миллион за год. За семь месяцев работы в Офисе президента Мендель заработала в полтора раза меньше, чем за пять месяцев до назначения.

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