"Контрабандисты обходят стороной", - Зеленский о новом главе Закарпатья

Зеленский рассказал, почему назначил офицера СБУ главой Закарпатской ОГА.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что назначил офицера контрразведки СБУ Алексея Петрова на должность главы Закарпатской ОГА, потому что руководство области регулярно "покупают и запугивают". Об этом он рассказал на встрече с предпринимателями в Хмельницкой области, сообщает РБК-Украина.

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По словам главы государства, нового главу Закарпатскоой ОГА местные контрабандисты "обходят стороной".



Зеленский привел пример конфликта на границе с Венгрией, где контрабандисты заблокировали пропускной пункт "Тиса".



"На Закарпатье больной вопрос. Поставил я губернатором офицера СБУ, потому что любого другого покупают местные элиты или покупают другие элиты, которые продают кофе… их покупают или запугивают. Раньше их даже могли похоронить. Поэтому я поставил человека, который был вторым-третьим в СБУ. Человека, которого боятся, которого стороной обходят местные крупные контрабандисты", - сказал президент.

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По словам Зеленского, беспорядки на КПП прекратились после спецоперации, спланированной Петровым.



"Они остановили обычных наших нормальных людей, украинцев, которые говорят "как так, мы же 20 лет платим таможеннику 500 баксов и едем, а нам не дают, и мы сейчас тебе здесь покажем", - показывайте", - сказал Зеленский.



Президент подчеркнул, что контрабандистов отказались пропускать через границу за взятки, как происходило раньше.



"И это происходит на всех таможнях, проверка мощности "кто кого", можем ли мы выдержать. И сплошь и рядом - контрабанда. Она есть и будет. Но вы должны понять. Мы подтянули туда Нацгвардию. Войска на Закарпатье. Вы такое видели? Чтобы какие-то маршрутчики выкручивали руки Национальной гвардии Украины?", - добавил он.



Напомним, Зеленский признался, что не знает, как побороть контрабанду полностью.

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