Зеленский пробежал в Хмельницком 8 км и рассказал, что любит на завтрак

Журналисты встретили президента во время утренней пробежки.

Президент Владимир Зеленский начал второй день рабочей поездки в Хмельницкую область с 8-километровой пробежки. Свидетелями его забега стали журналисты "Украинской Правды".



Президент начал тренировку в 7.15 утра и пробежал 8,25 км за 48 минут, при этом он сжег 740 калорий. Во время пробежки Зеленского сопровождали трое охранников.

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"Я очень люблю бег, проветривается мозг. Даже больше, чем плавание люблю. От плавания нет проблем с позвоночником, не болит поясница, а от бега немного есть... Зато от бега есть ощущение внутренней энергии. Очень советую! Можно бегать даже немного. Вопрос даже не в скорости, и не в темпе, вопрос только во времени. Хотя бы 30 минут. Главное - не убивать себя ", - рассказал президент.



Зеленский также рассказал журналистам, какой завтрак предпочитает.

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"Я больше всего люблю яйца, честно говоря. Яичницу. Сейчас у меня будет яичница с жареными перчиками. Обычный перец жарится и заливается яйцами. Еще может быть авокадо или какие-то овощи, которые есть. Вообще вкусный завтрак, правда запрещен всевозможными диетами ... Иногда мы с женой его очень любим. Вкусный! Это хлеб с маслом с обычным сыром и черный чай с лимоном без сахара. Со временем ты так живешь, что чай и кофе с сахаром уже не пьешь. А чай с лимоном без сахара невкусный. Кофе пью без сахара. Я вообще давно все пью без сахара", - отметил он.



По словам президента, сейчас он пьет 4-5 чашек кофе в день, при это он отказался от сахара в чае и кофе.



"Мы очень сильно полнели от сахара, и на сердце нагрузки. Потому что я пил 12-14 чашек кофе в день с сахаром. Американо, эспрессо - было все равно. А сейчас уже несколько лет не так, и чувствую себя легче. Я просто кофеман, и сейчас 4-5 чашек в день. Иногда даже 6, но без сахара. Я вот вчера пил очень вкусный кофе, но он был немного испорчен сахаром", - сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский лично позвонил главе банка после жалоб предпринимателей.

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