В страшной аварии на Киевщине погиб как минимум один человек.

Под Киевом Lexus протаранил фуру и сгорел вместе с водителем

Под Киевом Lexus протаранил фуру и сгорел вместе с водителем

Ночью на Житомирской трассе вблизи села Капитановка под Киевом произошло смертельное ДТП с участием внедорожника Lexus и фуры. Об этом сообщает Фейсбук-сообщество “Киев-Оперативный“.

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По информации свидетелей, водитель легковушки на большой скорости въехал в прицеп грузовика. Водители-дальнобойщики рассказали, что пожар начался мгновенно сразу после столкновения. По их словам, походило на взрыв ГБО.

Водитель фуры успел отцепить прицеп и отогнать тягач от пожара. Однако, по словам очевидцев, которые уверяют, что с самого начала наблюдали за происходившим, они не заметили, чтобы люди выходили из Лексуса. Позднее появилось подтверждение, что водитель автомобиля Lexus погиб, а его тело сгорело в машине.

Официальные ресурсы полиции и ГСЧС о данном происшествии пока ничего не сообщают.

Напомним, на Харьковщине полиция сообщает о нападении “поселенцев Слобожанской Сечи“. Молодые люди окружили полицейских и повредили их автомобиль. До этого они угрожали одному из копов и мешали его передвижению.

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