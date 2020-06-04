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Аваков о вероятной отставке: Всегда кому-то что-то не нравится

Комментариев: 1
Аваков прокомментировал сбор подписей за его отставку.
Арсен Аваков
Арсен Аваков
Facebook/ МВД Украины

В четверг, 4 июня, накануне совещания руководителей правоохранительных органов, посвященном противодействию насилию со стороны правоохранителей, глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал вероятную отставку, в связи со сбором подписей в Раде.

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Об этом он рассказал в комментарии Стране.

Аваков не был многословен, но все же прокомментировал события.

Глава МВД всегда работает в состоянии когда кому-то что-то не нравится, - сказал Арсен Аваков.

При этом он воздержался от более подробных пояснений. 

Напомним, в Верховной Раде начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. В пятницу ожидается отчет главы МВД перед депутатами.

 

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Теги: Аваков, глава МВД, отставка
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Комментариев (1)
alex-zol    04.06.2020, 12:50
Оценка:  -23
alex-zol
не кому то, а 99% украинцам!!!!
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