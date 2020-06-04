Аваков о вероятной отставке: Всегда кому-то что-то не нравится

Аваков прокомментировал сбор подписей за его отставку.

В четверг, 4 июня, накануне совещания руководителей правоохранительных органов, посвященном противодействию насилию со стороны правоохранителей, глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал вероятную отставку, в связи со сбором подписей в Раде.

Читай также: Нардеп Верещук предложила Вакарчуку заменить Авакова на посту главы МВД

Об этом он рассказал в комментарии Стране.

Аваков не был многословен, но все же прокомментировал события.

Глава МВД всегда работает в состоянии когда кому-то что-то не нравится, - сказал Арсен Аваков.

При этом он воздержался от более подробных пояснений.

Напомним, в Верховной Раде начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. В пятницу ожидается отчет главы МВД перед депутатами.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.