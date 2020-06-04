Аваков о вероятной отставке: Всегда кому-то что-то не нравится
В четверг, 4 июня, накануне совещания руководителей правоохранительных органов, посвященном противодействию насилию со стороны правоохранителей, глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал вероятную отставку, в связи со сбором подписей в Раде.
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Об этом он рассказал в комментарии Стране.
Аваков не был многословен, но все же прокомментировал события.
Глава МВД всегда работает в состоянии когда кому-то что-то не нравится, - сказал Арсен Аваков.
При этом он воздержался от более подробных пояснений.
Напомним, в Верховной Раде начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. В пятницу ожидается отчет главы МВД перед депутатами.
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