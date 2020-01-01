Нардеп Верещук предложила Вакарчуку заменить Авакова на посту главы МВД

Нардепы комментируют возможную отставку Арсена Авакова.

В Верховной Раде продолжается сбор подписей за отставку главы МВД Арсена Авакова. Заявление подписывают нардепы от "Голоса" и часть депутатов "Слуги Народа". Впрочем, большая часть представителей монобольшинства не поддерживают идею увольнения министра внутренних дел.

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По мнению нардепа от "СН" Ирины Верещук, отставка Авакова не решит ситуацию с не реформированными правоохранительными органами. В комментарии изданию Цензор.НЕТ она рассказала, что не считает события в Кагарлыке достаточной причиной для увольнения главы МВД.



"Я считаю, что события в Кагарлыке свидетельствуют о такой сложной, задавленной, действительно не реформированной ситуации, которая не решится, если уволить министра. Да, у меня есть очень много критических вопросов к министру внутренних дел, но я видела и реакцию министерства. Событие во Врадиевке и событие в Кагарлыке (они несколько похожи) - вы видели разницу? Сразу был расформирован участок, мы видели, что понесли наказание руководители, люди задержаны, они уже в СИЗО, никто не прятался от проблемы", - сказала депутат.

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Верещук отметила, что отставка министра внутренних дел является вопросом национальной безопасности. Нардеп также предложила "Голосу" выдвинуть своего кандидата на должность главы МВД.



"Если предлагают Авакова в отставку в пятницу, когда будет его отчет, сразу пусть предложат кандидатуру. Более того - пусть возьмут на себя ответственность, чтобы предложенная ими кандидатура была из их рядов. Пусть господин Вакарчук станет министром внутренних дел, и тогда они будут говорить о том, как должна выглядеть реформа внутренних дел", - сказала она.

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В свою очередь нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин заявил, что партия готова предоставить около десятка достойных кандидатов на пост главы министра внутренних дел вместо Авакова. При этом, депутат подчеркнул, что это является прерогативой парламентского большинства.



"Мы готовы предоставить с десяток достойных кандидатур, которые в принципе уже выразили готовность реформировать, как Национальный полицию, так и Министерство внутренних дел. Но это функция большинства. Если большинство не способно найти людей, то мы готовы помочь. Только процедура для этого достаточно проста - это формирование новой коалиции", - сказал Юрчишин.

Напомним, нардепы зовут Авакова "на ковер" в Раду 5 июня.

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