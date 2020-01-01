Омбудсмен: Платные камеры в СИЗО – это дискриминация

Разрекламированные Минюстом платные камеры в СИЗО, по мнению правозащитницы, нарушают конституционные права граждан.

Платные камеры в СИЗО нарушают конституционные права и свобод украинцев, поскольку являются дискриминацией по имущественному признаку. Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на координационном совещании в Офисе генпрокурора, пишет РБК-Украина.

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Денисова отметила, что условия в украинских СИЗО ненадлежащие и они часто переполнены. На этом фоне она считает неправильным решение Минюста ввести платные камеры в СИЗО.

Я считаю, что это дискриминация по признаку имущественного состояния, - заявила Денисова.

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Следует отметить, что ранее Минюст сообщил о появлении платных камер повышенного комфорта в Киевском, Черниговском, Запорожском, Львовском, Вольнянском и Днепровском следственных изоляторах. В частности в Киевском СИЗО услугой воспользовались уже пятеро заключенных, которые оплатили пребывание в платных камерах за месяц каждый, то есть всего получены 60 тыс. гривен.

Напомним, омбудсмен Денисова заявила о новом геноциде татар в Крыму. Российские власти грубо и систематически нарушают права человека в отношении крымских татар, заявляет Денисова.

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