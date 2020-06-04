В Украине нет никаких "секретных тюрем СБУ" – Баканов

Глава СБУ назвал "вбросом" и "фантазиями российских пропагандистов" информацию о секретных тюрьмах, где СБУ пытает людей.

В Украине нет никаких “секретных тюрем СБУ“, а слухи о системных нарушениях прав человека в Украине целенаправленно распространяют пророссийские пропагандисты. Об этом глава Службы безопасности Иван Баканов заявил во время координационного совещания руководителей правоохранительных органов Украины в Офисе Генерального прокурора в четверг, 4 июня, информирует пресс-центр СБУ.

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“В Украине продолжается война, в том числе гибридная. Мы защищаемся не только от российских пуль, но и от информационных атак и огромной целенаправленной лжи. Поэтому давно привыкли к постоянным “вбросам“ о “секретных тюрьмах СБУ“. Еще раз подчеркиваю – у Службы безопасности нет никаких секретных тюрем, где якобы кого-то пытают. Это - фантазии российских пропагандистов“, - заявил Иван Баканов.

По словам главы СБУ, в его ведомстве сегодня наоборот уделяют особое внимание тому, чтобы не допускать нарушений прав человека и тем более пыток. Баканов отметил, что с 2017 года в СБУ действует специальная группа по сотрудничеству с правозащитными организациями, которую возглавляет заместитель главы СБУ.

Мы подробно изучаем все обращения и доклады Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. Проводим проверки и при этом откровенно говорим нашим международным партнерам: если вы видите в работе СБУ какие-то нарушения, немедленно обращайтесь в прокуратуру. Все, кто нарушает закон, должны отвечать по закону. И работники Службы безопасности - не исключение, - резюмировал глава СБУ.

Напомним, глава МВД Арсен Аваков заявил, что случаи пыток в полиции бывают во всех странах мира. Так министр прокомментировал происшествие в Кагарлыке.

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