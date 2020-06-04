Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Жуткое убийство годовалого ребенка в Запорожье попало на видео

Комментариев: 2
Резонансная история получила продолжение.
Момент убийства попал на видео
Момент убийства попал на видео
скриншот

В нелегальном детском саду в Запорожье “воспитательница” убила годовалого ребенка. Момент жуткого убийства попал на видео.

Читай также: На Полтавщине мать сломала шею младенцу, пытаясь его убить – полиция

Видеоролик опубликовали в сети.

Сообщается, что годовалую малышку в этот “детский сад” привели впервые. Некоторое время с ребенком находилась бабушка, затем она ушла. Через час ей поступил звонок от няни, что ребенок не дышит. Оказалось, что “воспитатель” завязала ребенку голову подушкой чтоб он не плакал. В результате девочка задохнулась. Женщина задержана.

Напомним, в Запорожье годовалая девочка умерла в детском центре. Полиция расследует обстоятельства и причины смерти.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 

Поделись:
Теги: убийство, ребенок, детский сад
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
dimasvetik    04.06.2020, 17:03
Оценка:  +1
dimasvetik
Задушить ту паскуду которая задушила ребенка!!!!
МаксимУм    04.06.2020, 16:53
Оценка:  +1
МаксимУм
пипец
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь