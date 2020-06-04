Жуткое убийство годовалого ребенка в Запорожье попало на видео

Резонансная история получила продолжение.

В нелегальном детском саду в Запорожье “воспитательница” убила годовалого ребенка. Момент жуткого убийства попал на видео.

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Видеоролик опубликовали в сети.

Сообщается, что годовалую малышку в этот “детский сад” привели впервые. Некоторое время с ребенком находилась бабушка, затем она ушла. Через час ей поступил звонок от няни, что ребенок не дышит. Оказалось, что “воспитатель” завязала ребенку голову подушкой чтоб он не плакал. В результате девочка задохнулась. Женщина задержана.

Напомним, в Запорожье годовалая девочка умерла в детском центре. Полиция расследует обстоятельства и причины смерти.

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