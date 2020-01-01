В Ровенском военкомате вспышка коронавируса, но призыв не остановили

Несмотря на выявленные случаи заражения, учреждение продолжает работу.

В Ровенском военкомате зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Ровенской облгосадминистрации.

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“В Ровно у сотрудников военных комиссариатов лабораторными тестами подтверждено заболевание коронавирусом. В помещении работают врачи-эпидемиологи, проводится дезинфекция. Больные в удовлетворительном состоянии, находятся на самоизоляции“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что учреждение работает в обычном режиме, в частности, выполняются задания Кабинета министров относительно призыва граждан на срочную службу.

Напомним, в Украине резко возросло количество инфицированных COVID-19. За сутки заразилось 588 человек.

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