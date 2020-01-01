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Опрос Корреспондент.net: Большинство читателей собирается в отпуск летом

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Провести отпуск за границей или в Украине, несмотря на коронавирус, собираются более 55% читателей, поучаствовавших в опросе Корреспондент.net.
Пляжи в этом году ждут не всех
Пляжи в этом году ждут не всех

Большинство читателей портала Корреспондент.net, поучавстовавших в опросе о планах на путешествия, ответили, что собираются в отпуск, несмотря на пандемию коронавируса.

Так, 30,5% опрошенных выбрали вариант "после открытия границ - в первый же самолет", еще 24,6% участника опроса в этом году собираются путешествовать только по Украине.

При этом 11,8% читателей планируют оставаться дома до изобретения вакцины от коронавируса или эффективного лечения. А сразу 33% ответили, что "карантин оставил без денег, отпуск будет не скоро".

Всего в опросе учтено 11180 голосов.

Напомним, что на следующем заседании Кабмина планируют снять ограничение по количеству людей в туристических группах на территории Украины.

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Теги: туризм, отдых, опрос, Корреспондент.net, летний отдых
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Источник: korrespondent.net

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