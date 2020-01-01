Никаких активов: названые “самые бедные” депутаты Рады

Судя по декларациям, в Раде есть 14 “самых бедных” депутатов.

Среди депутатов Верховной Рады Украины “самыми бедными" оказались 14 народных избранников, которые указали, что у них нет каких-либо активов. При этом 12 из них - депутаты “Слуги народа”.

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Об этом сказано в материале РБК-Украина.

Отмечается, что наименьшие капиталы в декларации указали нардепы пропрезидентской партии "Слуга Народа". В частности, Юлия Овчинникова - 55 тысяч гривен, Сергей Колебошин - 75 тысяч гривен, Михаил Ананченко и Марина Никитина - по 100 тысяч гривен.

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В топ-5 "самых бедных" нардепов попала участница АТО, военный медик Яна Зинкевич от "Европейской солидарности" - 70,5 тысяч гривен.

Инфографика РБК-Украина

Судя по декларациям, самой богатой фракцией парламента оказалась "ОПЗЖ". 44 депутата этой фракции вместе задекларировали 2,6 млрд гривен. На втором месте в рейтинге самых богатых фракций - "Европейская Солидарность" - 2 млрд гривен. Третье место у "Слуги Народа" - 1,9 млрд гривен, на четвертом -"Батькивщина" с 1 млрд гривен. В то же время, “самыми бедными" фракциями стали "За будущее" - 835 млн гривен и "Голос" - 219 млн гривен.

Напомним, известно, кто стал самым богатым министр Кабмина. По праву это место принадлежит Арсену Авакову.

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