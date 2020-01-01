Зеленский ответил на петицию о домашнем насилии

Президент пообещал поспособствовать внедрению в украинское законодательство Стамбульской конвенции.

Президент Владимир Зеленский ответил на электронную петицию и поддержал ратификацию Стамбульской конвенции. Ответ президента опубликован на официальном сайте главы государства.

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Авторы обращения просили Зеленского осуществить необходимые действия для ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями (Стамбульской конвенции).

Это международное соглашение Совета Европы, которое по состоянию на январь 2020 года подписали уже более 35 стран Европейского Союза. Украина стала одной из стран-авторов Конвенции и одной из первых подписала ее. Международные и отечественные эксперты и экспертки, правозащитницы и правозащитники, общественные деятели и деятельницы неоднократно настаивали на том, что этот документ должен быть ратифицирован и имплементирован в национальное законодательство и политическую платформу государства, - говорится в тексте петиции.

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Инициаторами петиции выступили “Украинский Женский Фонд“, общественная организация “Ла Страда-Украина“, “Бюро гендерных стратегий и бюджетирования“, Международная женская лига за мир и свободу (WILPF) Украина, Коалиция по противодействию дискриминации в Украине и другие.

В своем ответе на петицию Зеленский пообещал, что обратится в Верховную Раду, чтобы парламент ратифицировал эту конвенцию. Но сделает он это после того, как ему из Министерства иностранных дел поступят предложения по этому законопроекту.

Министерству иностранных дел Украины и Министерству социальной политики Украины предложено оперативно проработать указанный вопрос, - отметил президент.

Напомним, Зеленский ответил на предложение передать Киево-Печерскую лавру ПЦУ. Глава государства заявил, что этот вопрос находится в сфере полномочий Кабинета министров.

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