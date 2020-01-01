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Зеленский ответил на петицию об увольнении Ермака

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Владимир Зеленский заявил, что глава ОП назначается на срок полномочий президента и увольняется им.
Руководитель Офиса президента назначается на срок полномочий президента - Зеленский
Руководитель Офиса президента назначается на срок полномочий президента - Зеленский
Офис Президента

Президент Владимир Зеленский в среду, 6 мая, ответил на электронную петицию с призывом уволить главу офиса президента Андрея Ермака.

По словам Зеленского, руководитель офиса президента назначается на пост на срок полномочий главы государства и увольняется президентом.

"Согласно Положению об Офисе президента Украины, утвержденному указом президента Украины от 25 июня 2019 года №436, руководитель Офиса президента Украины назначается на должность на срок полномочий президента Украины и освобождается от должности Президентом Украины (пункт 9)", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский также отметил, что "относительно высказываний о А.Ермаке и других лицах необходимо отметить, что Государственным бюро расследований и Службой безопасности Украины осуществляется досудебное расследование с целью проверки имеющихся в СМИ фактов".

"О результатах досудебного расследования будет проинформировано общество через средства массовой информации", - резюмировал президент.

Напомним, что ранее Зеленского обязали рассмотреть увольнение Ермака. Обязательная к рассмотрению петиция на сайте президента набрала необходимое количество голосов.

В частнсоти, автор обращения считает, что в случае создания так называемого Консультативного совета в рамках ТКГ в Минске "представители российских оккупационных администраций с временно неподконтрольных Украине территорий Донбасса станут стороной переговоров с Украиной, а Россия из агрессора и оккупанта перейдет в статус посредника и миротворца".

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Теги: увольнение, Владимир Зеленский, Ермак, петиция, Андрей Ермак
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Источник: korrespondent.net

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