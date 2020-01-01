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Дело Майдана: двух экс-беркутовцев будут судить

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Бывшие милиционеры обвиняются в незаконном препятствовании митингу и превышении служебных полномочий.
Обвиняемые незаконно применили насилие к протестующим, утверждают в офисе генпрокурора
Обвиняемые незаконно применили насилие к протестующим, утверждают в офисе генпрокурора
Reuters (архивное фото)
 
Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении бывшего бойца полка милиции особого назначения Беркут по делу об избиении студентов на Майдане Незалежности 30 ноября 2013 года. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщил офис генерального прокурора.
 
 
Обвинительный акт в отношении экс-милиционера направлен в суд. Кроме того, еще одному бывшему бойцу этого полка сообщено о подозрении.
 
Оба они обвиняются в незаконном препятствовании митингу и превышении служебных полномочий, которое сопровождавшееся насилием и служебном подлоге. 
 
"Во время задержаний "беркутовцы" применили к потерпевшим насильственные действия, в дальнейшем составили рапорты о задержании, в которые внесли заведомо ложные сведения", - отмечают в офисе генпрокурора.
 
Напомним, ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова выразила мнение, что украинское общество должно определиться в своем отношении к событиям января-февраля 2014 года в Киеве и преступлениям, совершенным в ходе протестов. 

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Теги: Генпрокуратура, уголовное дело, Беркут, Евромайдан, ГБР
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Источник: korrespondent.net

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