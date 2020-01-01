Адвокаты Порошенко подали в суд на генпрокурора

Юристы подали пять заявлений об уголовных правонарушениях по делу о коллекции картин Петра Порошенко, но Офис генпрокурора не отреагировал в установленное законом время, объяснил Игорь Головань.

Петр Порошенко выставил картины в музее, но их арестовали Пресс-служба партии Европейская солидарность

Адвокаты пятого президента Украины Петра Порошенко оспорили в суде бездействие генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Об этом сообщил адвокат Игорь Головань на своей странице в Facebook в субботу, 6 июня.

"Офис Генерального прокурора работает по ночам, когда надо зарегистрировать что-то полезное для государства-агрессора или политических преследований оппозиции. А когда речь идет о привлечении к ответственности зарвавшихся следователей и оперативников ГБР, которые совершили вооруженное нападение на музей Ивана Гончара и незаконный обыск музея, прокуроры энтузиазма не демонстрируют", – написал адвокат.

По словам Голованя, пять заявлений об уголовных правонарушениях (злоупотребление властью и служебным положением, незаконное проникновение во владения лица с целью обыска, служебный подлог, препятствование деятельности депутатов, журналистов и адвокатов) Офис генерального прокурора получил еще 3 июня. Он отметил, что установленные законом 24 часа давно истекли, поэтому юристы "обжаловали бездействие генерального прокурора в суде".

Адвокат добавил, что также в суд направили заявления об отводе следователей ГБР, причастных к обыску в музее Гончара и попыток блокировать выставку коллекции картин, принадлежащей супругам Порошенко.

Головань сообщил, что судебное заседание о рассмотрении апелляции на постановление Печерского суда об аресте картин в пятницу не состоялось, поскольку следователи не предоставили суду материалы производства. В дополнение к отводу следователей, представители экс-президента направили в суд заявление о разъяснении решения следственного судьи. Они ожидают, что судья объяснит, может ли музей позволить посетителям увидеть арестованные картины.

Напомним, 26 мая в ГБР ждали Порошенко на допрос по делу о коллекции картин, но он не явился, а пошел на открытие выставки этих картин в музее Ивана Гончара.

Вскоре в музей явились сотрудники ГБР, но Порошенко там не застали, а вручили повестку его жене Марине и провели следственные действия. На второй допрос Порошенко также не явился.

В итоге 29 мая в музее Ивана Гончара заявили об аресте коллекции картин Порошенко сотрудниками ГБР.

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