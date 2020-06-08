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На Николаевщине под фурой обвалился мост

Комментариев: 3
Невысокий мост обрушился под фурой с прицепом. Пользователи сети оценили ее вес в 80 тонн.
Очередная перегруженная фура обвалила мост
Очередная перегруженная фура обвалила мост
Водители АТБ Украины в Facebook

В Николаевской области под фурой с прицепом обвалился мост. Об этом сообщается в Facebook-группе Водители АТБ Украины.

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На опубликованном фото видно, что фура после обрушения конструкции частично съехала в реку.

"Чей следующий? На Николаевщине", - написал пользователь Facebook Виталий Машталир.

"О, это серьезный пассажир, тонн 80", - отметил пользователь Виталий Михайлович.

 

Напомним, 20 мая в Днепропетровской области в момент проезда грузовика обрушился мост через залив Каховского водохранилища.

В Укравтодоре заявили, что мост был "ограниченно трудоспособным". Он был рассчитан на транспорт весом до 10 тонн.

4 июня возле обрушившегося моста открыли временную понтонную переправу.

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Теги: мост, грузовик, Николаевская область, фура, обрушение
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Asmo    08.06.2020, 09:22
Оценка:  0
Asmo
всего в 2 раза выше нормы, интересно сколько он вреда дорогам нанес, пока не поломал мост!?!
blya-tolyan    08.06.2020, 08:53
Оценка:  +1
blya-tolyan
штраф водиле, а ремонт моста - за счёт перевозчика.
blya-tolyan    08.06.2020, 08:52
Оценка:  +2
blya-tolyan
пора пи.дить водил фур, грузящих в 3 раза больше положенного. И отбирать у таких авто. Зае..ли ездить 80 тонн по мосту из брёвен.
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