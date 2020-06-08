На Николаевщине под фурой обвалился мост
В Николаевской области под фурой с прицепом обвалился мост. Об этом сообщается в Facebook-группе Водители АТБ Украины.
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На опубликованном фото видно, что фура после обрушения конструкции частично съехала в реку.
"Чей следующий? На Николаевщине", - написал пользователь Facebook Виталий Машталир.
"О, это серьезный пассажир, тонн 80", - отметил пользователь Виталий Михайлович.
Напомним, 20 мая в Днепропетровской области в момент проезда грузовика обрушился мост через залив Каховского водохранилища.
В Укравтодоре заявили, что мост был "ограниченно трудоспособным". Он был рассчитан на транспорт весом до 10 тонн.
4 июня возле обрушившегося моста открыли временную понтонную переправу.
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