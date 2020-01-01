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В ВСУ зафиксирован один случай заражения коронавирусом за сутки

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Всего болеют 143 военных.
В ВСУ принимают меры по предотвращению заражением коронавирусом
В ВСУ принимают меры по предотвращению заражением коронавирусом
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По состоянию на 10.00 8 июня в Вооруженных Силах Украины 142 человека болеет COVID-19. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ. 

Всего за время пандемии выздоровели - 143 человека, летальных случаев - 4.

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На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 618 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, - 44 человека.

За прошедшие сутки зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19. Работник ВС Украины Днепропетровской области находится на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациента удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.

Командование Медицинских сил ВСУ подчеркивает, что анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), не входящих в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе. Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами. Оставайтесь дома.

Напомним, ранее сообщалось, что за сутки в Украине 463 случая коронавируса.

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Теги: ВСУ, коронавирус
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