На Львовщине коронавирус выявили уже у 2211 человек

За сутки 49 новых случаев коронавируса.

На утро 9 июня во Львовской области лабораторно подтвердили 49 новых случаев инфицирования коронавирусной болезни COVID-19. Об этом информирует пресс-служба Львовского городского совета.

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"Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратился 5091 человек, госпитализированы - 789, на амбулаторном лечении - 4302, выписаны - 601. Сейчас в больнице находятся 178 человек, из них в реанимации - 7, на аппаратах ИВЛ - 1, - рассказала мэра Львова Галина Сличная.



Всего во Львовской области коронавирусную болезнь выявили у 2211 человек. 73 человека скончались, а 531 пациент выздоровел.



Отмечается, за минувшие сутки в городе проведено 220 ПЦР-тестирований, из которых 49 - положительные. Из них - 38 это жители Львова.

Напомним, за сутки инфицировано четверо военных.