Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ДТП под Тернополем: Водитель умер прямо на ходу

Комментариев: 0
Водитель ВАЗа умер, управляя автомобилем. В результате этого, транспортное средство съехало в кювет.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Черновицкая ОГА/Фейсбук
В Тернопольской области водитель автомобиля ВАЗ умер за рулем, в результате чего транспортное средство слетело в кювет. Об этом сообщили в Нацполиции региона.
 

Читай также: Пьяный экс-советник Кернеса устроил масштабное ДТП в Харькове - СМИ

“На обочине правоохранители обнаружили автомобиль марки ВАЗ-2101, а в салоне мертвого мужчину. Следователи предположили, что его смерть наступила в результате ДТП, которое произошло между селами Городище и Вертелка Зборовского района“, - говорится в сообщении.
 
Но после осмотра тела мужчины правоохранители обнаружили незначительные телесные повреждения, которые не характерны для дорожной аварии. Следы и саму причину смерти установил судебно-медицинский эксперт после вскрытия.
 
Как выяснилось, 43-летний мужчина умер, управляя автомобилем. В результате этого, транспорт съехал в кювет. Причина смерти - больная поджелудочная. Автомобиль на обочине заметил водитель другого транспортного средства. Он пытался реанимировать мужчину, предоставляя ему медицинскую помощь. Именно таким образом на теле погибшего появились телесные повреждения, - сообщили в Нацполиции.
 
Данный факт работники полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 УК с пометкой “естественная смерть“.

Напомним, стали известны новые подробности смертельного ДТП под Житомиром. Автомобилем, который спровоцировал аварию с 4 погибшими, управлял полицейский.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ДТП, авария, полиция, Тернопольская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь