ДТП под Тернополем: Водитель умер прямо на ходу
Водитель ВАЗа умер, управляя автомобилем. В результате этого, транспортное средство съехало в кювет.
В Тернопольской области водитель автомобиля ВАЗ умер за рулем, в результате чего транспортное средство слетело в кювет. Об этом сообщили в Нацполиции региона.
Читай также: Пьяный экс-советник Кернеса устроил масштабное ДТП в Харькове - СМИ“На обочине правоохранители обнаружили автомобиль марки ВАЗ-2101, а в салоне мертвого мужчину. Следователи предположили, что его смерть наступила в результате ДТП, которое произошло между селами Городище и Вертелка Зборовского района“, - говорится в сообщении.
Но после осмотра тела мужчины правоохранители обнаружили незначительные телесные повреждения, которые не характерны для дорожной аварии. Следы и саму причину смерти установил судебно-медицинский эксперт после вскрытия.
Как выяснилось, 43-летний мужчина умер, управляя автомобилем. В результате этого, транспорт съехал в кювет. Причина смерти - больная поджелудочная. Автомобиль на обочине заметил водитель другого транспортного средства. Он пытался реанимировать мужчину, предоставляя ему медицинскую помощь. Именно таким образом на теле погибшего появились телесные повреждения, - сообщили в Нацполиции.
Данный факт работники полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 УК с пометкой “естественная смерть“.
Напомним, стали известны новые подробности смертельного ДТП под Житомиром. Автомобилем, который спровоцировал аварию с 4 погибшими, управлял полицейский.
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