ДТП под Тернополем: Водитель умер прямо на ходу

Водитель ВАЗа умер, управляя автомобилем. В результате этого, транспортное средство съехало в кювет.

В Тернопольской области водитель автомобиля ВАЗ умер за рулем, в результате чего транспортное средство слетело в кювет. Об этом сообщили в Нацполиции региона.

Читай также: Пьяный экс-советник Кернеса устроил масштабное ДТП в Харькове - СМИ “На обочине правоохранители обнаружили автомобиль марки ВАЗ-2101, а в салоне мертвого мужчину. Следователи предположили, что его смерть наступила в результате ДТП, которое произошло между селами Городище и Вертелка Зборовского района“, - говорится в сообщении. “На обочине правоохранители обнаружили автомобиль марки ВАЗ-2101, а в салоне мертвого мужчину. Следователи предположили, что его смерть наступила в результате ДТП, которое произошло между селами Городище и Вертелка Зборовского района“, - говорится в сообщении.

Но после осмотра тела мужчины правоохранители обнаружили незначительные телесные повреждения, которые не характерны для дорожной аварии. Следы и саму причину смерти установил судебно-медицинский эксперт после вскрытия.

Как выяснилось, 43-летний мужчина умер, управляя автомобилем. В результате этого, транспорт съехал в кювет. Причина смерти - больная поджелудочная. Автомобиль на обочине заметил водитель другого транспортного средства. Он пытался реанимировать мужчину, предоставляя ему медицинскую помощь. Именно таким образом на теле погибшего появились телесные повреждения, - сообщили в Нацполиции.

Данный факт работники полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 УК с пометкой “естественная смерть“.