Смертельное ДТП под Житомиром спровоцировал полицейский

Автомобилем, который спровоцировал аварию с 4 погибшими, управлял полицейский.

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В Житомирской области задержали участника ДТП, в котором погибли четыре человека. Об этом информирует пресс-служба областного управления полиции.

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В результате столкновения двух автомобилей, которое произошло утром 8 июня в Овручском районе, погибли трое взрослых и малолетний ребенок. Сейчас начато досудебное расследование, водителя Mitsubishi задержан.

Как рассказали правоохранители, дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Орехов-Словечне, вблизи села Скребеличи. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mitsubishi, 23-летний житель Овруча, выезжая со второстепенной дороги на главную, столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos под управлением 24-летнего жителя райцентра.

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В результате ДТП погибли водитель и пассажиры автомобиля Lanos: 50-летняя жительница Овручского района, 46-летняя женщина и 1,9-летняя девочка, жительницы г. Овруч.

Водитель Mitsubishi и 20-летняя пассажирка Lanos получили телесные повреждения и были доставлены в местную райбольницу.

Сведения о событии было внесено в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

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В ходе первоочередных действий установлено, что за рулем автомобиля Mitsubishi находился инспектор следственного отделения Лугинского отделения полиции. Поэтому о происшествии сообщено в Государственное бюро расследований, куда будут переданы материалы досудебного расследования. Водитель иномарки задержан, устанавливаются все обстоятельства ДТП, также проводится служебное расследование.

Напомним, вчера стало известно о смертельном ДТП в Житомирской области. Авария унесла жизни четырех человек.

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