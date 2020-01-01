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Интервью Гиркина приобщат к делу МН17

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Судьи изучат заявления Гиркина.
Интервью Гордона и Гиркина
Интервью Гордона и Гиркина
скриншот из видео

Интервью экс-главаря боевиков Игоря Гиркина приобщат к материалам резонансного дела об авиакатастрофе рейса MH17 в небе над Донбассом. Суд Нидерландов изучит и учтет заявления Гиркина.

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Об этом пишет DW.

По информации издания, в ходе возобновленных слушаний по делу MH17 судья Хендрик Стинхейс заявил, что, помимо имеющихся данных, к материалам производства также приобщат интервью Гиркина украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Напомним, в суде по делу МН17 представили результаты анализа тел членов экипажа. В телах обнаружили 29 осколков. Судебная экспертиза осколков обнаружила сходство с ракетой Бук.

 

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Теги: МН17, Гиркин, Гордон, Интервью
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