Новую вспышку COVID-19 выявили на Волыни

Коронавирусом болеют 12 сотрудников Киверцовского райцентра первичной медико-санитарной помощи.

В Киверцовском районе Волынской области подтвердили новую вспышку коронавируса. COVID-19 диагностировали у трех сотрудников районного центра первичной медико-санитарной помощи. Об этом в ходе брифинга сообщила замглавы Волынской ОГА Татьяна Щербак.

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"Больше всего новых случаев зафиксировано в Киверцовском районе - 11. Среди них - три работника Киверцовского центра первичной медико-санитарной помощи", - рассказала она.



Щербак уточнила, что коронавирусное заболевание выявили всего у 12 сотрудников медучреждения: пяти работников администрации, четырех медсестер, двух водителей, и одного врача.





Напомним, на Львовщине коронавирус выявили уже у 2211 человек.