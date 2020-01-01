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Новую вспышку COVID-19 выявили на Волыни

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Коронавирусом болеют 12 сотрудников Киверцовского райцентра первичной медико-санитарной помощи.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Depositphotos.com

В Киверцовском районе Волынской области подтвердили новую вспышку коронавируса. COVID-19 диагностировали у трех сотрудников районного центра первичной медико-санитарной помощи. Об этом в ходе брифинга сообщила замглавы Волынской ОГА Татьяна Щербак.

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"Больше всего новых случаев зафиксировано в Киверцовском районе - 11. Среди них - три работника Киверцовского центра первичной медико-санитарной помощи", - рассказала она.

Щербак уточнила, что коронавирусное заболевание выявили всего у 12 сотрудников медучреждения: пяти работников администрации, четырех медсестер, двух водителей, и одного врача. 



Напомним, на Львовщине коронавирус выявили уже у 2211 человек.

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