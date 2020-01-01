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В Херсоне вылечили всех пациентов с COVID-19

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В Херсонской области с начала пандемии зафиксировано 179 случаев заражения. Уже выздоровели 172 пациента.
Херсонские медики успешно лечат больных с коронавирусом
Херсонские медики успешно лечат больных с коронавирусом
bz.ks.ua

В Херсоне медики сумели вылечить всех инфицированных коронавирусом COVID-19. Об этом сообщается на сайте Херсонского горсовета во вторник, 9 июня.

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Указано, что выздоровели все 20 человек, у которых было подтверждено заражение COVID-19.

При этом в Херсонской области с начала пандемии зафиксировано 179 случаев заражения. Уже 172 пациента выздоровели, четверо еще находятся в больницах и трое скончались.

За минувшие сутки на Херсонщине не выявлено новых случаев коронавируса.

Напомним, в Украине трое суток подряд снижается число новых больных с COVID-19. За минувшие сутки их выявили 394. Умерли 13 человек, а выздоровели – 217 пациентов.

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Теги: Херсон, инфекция, Херсонская область, пандемия, заражение, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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