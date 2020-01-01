Оккупанты сорвали открытие КПВВ на Донбассе и не пропускают людей

На пропускных пунктах ожидают около тысячи человек.

С утра 10 июня около тысячи человек собрались возле пропускных пунктов "Марьинка" в Донецкой области и "Станица Луганская" в Луганской области, где в 11:00 должна была быть открыта административная граница. Никто так и не смог пересечь границу из-за террористов "Д/ЛНР", сообщает "ТСН".

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Украинская сторона пропустила первое авто в оговоренный срок, однако спустя некоторое время она вернулась. По словам водителя, оккупанты его не пропустили без объяснения причины, при этом они заявили, что не собираются кого-либо пропускать.



Люди, которых не пускают через границу все равно остаются на месте и надеются, что проезд все же разрешат. Одна из женщин на пункте пропуска "Марьинка" потеряла сознание из-за жары.



По словам людей на пропускных пунктах, они ждали открытия границы два месяца. Некоторые из них жили все время в своих машинах, а кого-то приютили жители подконтрольных Киеву территорий.



Ранее сообщалось, что с 11:00 10 июня восстанавливается пропуск людей и транспорта через линию разграничения в контрольных пунктах въезда-выезда для автомобильного и пешего сообщения в районе проведения ООС.

Напомним, разведка заявила об обстрелах "Л/ДНР" из мирных кварталов.