Danone прекращает рекламную акцию с участием Пореченкова

Пореченков в 2014 году стрелял по украинцам на Донбассе.

Мировой производитель продуктов питания “Danone“ прекращает рекламную кампанию с участием российского актера Михаила Пореченкова, который в 2014 году обстреливал позиции украинских военных из крупнокалиберного пулемета в донецком аэропорту, а также поддерживал агрессию террористов на Донбассе. Об этом сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур у себя в Twitter.

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“Есть для вас хорошие новости. Только что мне позвонил Генеральный секретарь “Danone-Франция“ Матиас Вишера. Компания прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова. Быстрая и адекватная реакция“, - написал посол.

Скриншот twitter.com/Shamshur_O

Напомним, ранее украинская сторона возмутилась участием Пореченкова в рекламной компании Danone.

Большой бизнес должен быть ответственным. Коммерческая целесообразность - не повод забывать о моральности. Danone Russia приглашает прислужника кремлевских террористов Пореченкова, который в 2014 хвастался тем, как стрелял по украинцам на Донбассе и поддержал аннексию Крыма, рекламировать свой йогурт. Вкусно?, - спросили в посольстве Украины.

Скриншот facebook.com/ambassadeukraineenfrance

Напомним, ранее Михаил Пореченков стрелял из пулемета в донецком аэропорту. Российский актер Михаил Пореченков приехал на Донбасс. Артист находился на позиции террористов и охотно согласился расстрелять здание донецкого аэропорта.

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