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Danone прекращает рекламную акцию с участием Пореченкова

Комментариев: 2
Пореченков в 2014 году стрелял по украинцам на Донбассе.
Российский актер Михаил Пореченков
Российский актер Михаил Пореченков
Скрншот

Мировой производитель продуктов питания “Danone“ прекращает рекламную кампанию с участием российского актера Михаила Пореченкова, который в 2014 году обстреливал позиции украинских военных из крупнокалиберного пулемета в донецком аэропорту, а также поддерживал агрессию террористов на Донбассе. Об этом сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур у себя в Twitter

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“Есть для вас хорошие новости. Только что мне позвонил Генеральный секретарь “Danone-Франция“ Матиас Вишера. Компания прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова. Быстрая и адекватная реакция“, - написал посол.

Скриншот
Скриншот
twitter.com/Shamshur_O

Напомним, ранее украинская сторона возмутилась участием Пореченкова в рекламной компании Danone.

Большой бизнес должен быть ответственным. Коммерческая целесообразность - не повод забывать о моральности. Danone Russia приглашает прислужника кремлевских террористов Пореченкова, который в 2014 хвастался тем, как стрелял по украинцам на Донбассе и поддержал аннексию Крыма, рекламировать свой йогурт. Вкусно?, - спросили в посольстве Украины.

Скриншот
Скриншот
facebook.com/ambassadeukraineenfrance

Напомним, ранее Михаил Пореченков стрелял из пулемета в донецком аэропорту. Российский актер Михаил Пореченков приехал на Донбасс. Артист находился на позиции террористов и охотно согласился расстрелять здание донецкого аэропорта. 

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Теги: Пореченков, Данон, Danone, Реклама, Украина, Посольство
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Комментариев (2)
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В0ЛАНД    10.06.2020, 16:21
Оценка:  -25
В0ЛАНД
Это тот самый Пореченков,про которого наша зомбопропаганда писала в те дни что он из этого пулемёта убил множество людей?
CCS    10.06.2020, 16:34
Оценка:  0
CCS
У вас на Росії таке писали? Дивно В Україні показували зафільмовану стрільбу з кулемета товарісча Порєчєнкова у шоломі з написом "Преса" (на такій ненависній вам, кацапам, англійській мові) в бік українських захисників Донецького аеропорту. Що є військовим злочином навіть по ваших кацапських законах
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