Коронавирусный "рекорд": В Украине 689 случаев COVID-19 за сутки - ЦОЗ

Это самый высокий показатель выявленных случаев за сутки в Украине с начала пандемии.

За минувшие сутки в Украине лабораторно подтверждено 686 новых случаев инфицирования коронавирусной болезнью COVID-19. Всего в Украине 29 070 активных случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья.

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21 пациент умер от болезни. Всего 854 человека в Украине скончались от коронавируса.



Это самое большое количество выявленных заражений за сутки с начала эпидемии коронавируса. До этого самым высоким показателем было 588 случаев, зафиксированных 4 июня.



За минувшие сутки от болезни вылечились 372 человека, таки образом всего 13 141 человек в Украине победил коронавирус.

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Среди "лидеров" по количеству подтвержденных случаев COVID-19 - Львовская область (125), Киевская область (54), Ровненская область( 53), Волынская область (52), а также город Киев (91).



В трех регионах не зафиксировано ни одного нового случая коронавируса: В Херсонской, Полтавской и Луганско областях.



Напомним, В Закарпатье не стали ослаблять карантин из-за большого количества заболевших.

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