Коронавирус в Украине: Обзор главных событий на 1 апреля

Читай самые важные новости о распространении коронавируса в Украине на среду, 1 апреля.

3 марта в Украине официально зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19.

13 марта, больная коронавирусом жительница Радомышля Житомирской области скончалась. Это первая жертва инфекции в Украине.

20 марта, выздоровел мужчина, который первым в Украине заразился коронавирусом. Первый больной стал и первым выздоровевшим.

По состоянию на 10:00 среды, 1 апреля, в Украине подтверждены 669 случаев заражения коронавирусом COVID-19 (120 случаев за последние сутки). Из них 17 человек умерли (4 за последние сутки), 10 выздоровели.

На этот момент болезнь зафиксирована во всех регионах кроме Николаевской области. Также отсутствуют официальные данные по оккупированным территориям ОРДЛО, АРК и г. Севастополю. Картина по остальным регионам следующая:

Винницкая область - 49 случаев;

Волынская область - 7 случаев;

Днепропетровская область - 9 случаев;

Донецкая область - 6 случаев;

Житомирская область - 5 случаев;

Закарпатская область - 1 случай;

Запорожская область - 13 случаев;

Ивано-Франковская область - 64 случая;

Кировоградская область - 6 случаев;

г. Киев - 134 случая;

Киевская область - 57 случаев;

Львовская область - 6 случаев;

Луганская область - 3 случая;

Одесская область - 12 случаев;

Полтавская область - 2 случая;

Ровенская область - 15 случаев;

Сумская область - 19 случаев;

Тернопольская область - 98 случаев;

Харьковская область - 1 случай;

Херсонская область - 1 случай;

Хмельницкая область - 3 случая;

Черновицкая область - 104 случая;

Черкасская область - 52 случая;

Черниговская область - 2 случая.

Хроника событий день за днем:

Среда, 1 апреля

8:12 Марш на Крым перенесли из-за коронавируса.

9:42 Аваков: МВД больше не пустит ни один пассажирский самолет в Украину.

9:59 В Черновицкой области от коронавируса скончалась еще одна женщина.

10:21 Одесские врачи: Мы не готовы к приему больных с коронавирусом.

10:24 В Монастырисском районе Тернопольщины COVID-19 заболели уже 32 медика.

10:29 По состоянию на 10:00 1 апреля в Украине 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 120 новых случаев.

10:59 На Прикарпатье у умершей роженицы нашли коронавирус, проверяют младенца.

11:35 В МОЗ назвали причину смерти большинства пациентов с COVID-19.

11:49 Кто платит за лечение больных COVID-19: В Минздраве дали ответ.

12:29 В Луцке у врача посмертно подтвердился коронавирус.

12:45 Кличко сообщил о 25 новых случаев COVID-19 в Киеве.

13:11 Кличко: В Киеве рынки открыты не будут.

13:22 Из обсервации в Киеве сбежали 60 человек – МВД.

13:59 В Тернополе коронавирусом заразились 6 детей.

14:18 Италия запросила помощь Украины: Просят прислать врачей.

14:59 Пик эпидемии COVID-19 в Украине ожидается между 15 и 25 апреля – Геращенко.

15:44 МОЗ ужесточает карантин: Список ограничений.

16:33 На Житомирщине увеличилось количество инфицированных COVID-19.

17:55 В Хмельницком коронавирус нашли у врача военного госпиталя.

18:16 Кабмин создает фонд борьбы с COVID в 100 млрд грн.

18:32 В роддоме Ивано-Франковска умерла вторая женщина с СОVID-19.

18:49 Рада изменила законы для поддержки бизнеса и населения на карантине.

18:59 Главврач горбольницы Мелитополя и его зам заразились COVID-19.

19:29 Зеленский сравнил коронавирус с Чернобылем и призвал сидеть дома.

Вторник, 31 марта

2:44 Нардеп Шахов сообщил, что его выписали из больницы.

8:50 Кабмин рассматривает варианты возможного ослабления карантина для запуска экономики, однако это зависит от динамики распространения коронавируса на территории страны.

9:25 В Херсонской области скончался мужчина с подозрением на коронавирус.

9:59 Коронавирус во Львове: 1 женщина вылечилась, 28 человек с подозрением.

10:29 По состоянию на 10:00 31 марта в Украине 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных 8 пациентов выздоровели. За минувшие сутки было зафиксировано 69 новых случаев.

11:15 В одном из районов на Тернопольщине COVID-19 заразились 27 медиков.

12:16 Ляшко: У нас готово 67 тыс коек для “первой волны“ инфицированных.

12:49 Кличко: В Киеве 5 новых случаев заболевания COVID-19.

13:04 В борьбе с COVID-19 Украина будет брать пример с Японии – Ляшко.

13:59 “Минимум два месяца”: Аваков спрогнозировал сроки карантина.

14:36 Во Львове COVID-19 нашли у трех водителей общественного транспорта.

15:26 Роженица с подозрением на COVID-19 умерла в Ивано-Франковске – СМИ.

15:29 В Сумской области зафиксированы 7 новых случаев коронавируса.

16:52 В Тернополе 1,5-летний ребенок попал в реанимацию с COVID-19.

17:44 Минздрав разрешил работу продуктовых рынков.

17:55 Кабмин разрешил инфицированным украинцам ходить в аптеки и магазины.

18:46 В Конотопе еще один человек умер от коронавируса.

18:59 В Черновицкой области еще две смерти от коронавируса.

22:09 В Украине 15% больных COVID-19 – молодежь

23:11 По состоянию на 22:00 31 марта в стране 645 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего зафиксировано 17 летальных случаев от COVID-19.

Понедельник, 30 марта

0:12 Отныне украинцы, вернувшиеся из-за границы, будут проходить обсервацию в обязательном порядке.

3:12 Любой гражданин Украины, даже если он болен или потеряет паспорт, сможет пересечь границу, - глава МВД Аваков.

7:55 В Украине из-за карантина вынужденно не работают около четырех миллионов человек, еще порядка 700 тысяч потеряли работу.

8:14 Кабмин намерен помочь “Л/ДНР“ в борьбе с коронавирусом.

10:28 Несколько нардепов уже вылечились от коронавируса – Разумков.

10:29 По состоянию на 10:00 30 марта в Украине 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных, 6 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 62 новых случая.

11:03 Во Львове стартует массовое тестирование на COVID-19.

11:48 Минздрав развернул сортировочные палатки перед 240 больницами. Теперь пациентов будут сортировать перед тем, как пустить в здание стационара.

12:20 В Киеве уже больше 100 подтвержденных случаев COVID-19.

12:53 Часть украинцев, прилетевших с Бали, сбежали от принудительной обсервации прямо из отеля.

13:29 Под Тернополем скончалась женщина с подозрением на коронавирус.

14:24 В Запорожье COVID-19 заболели депутат и глава облсовета.

14:46 Рада провалила голосование за изменения в бюджет в связи с COVID-19.

14:52 Верховная Рада проголосовала за увольнение с должности главы Министерства здравоохранения Ильи Емца, который занимал свой пост с 4 марта. Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил его отставку тем, что Илья Емец — хороший управленец для долгосрочных реформ, но не годится на роль кризис-менеджера.

16:08 Рада приняла закон о соцгарантиях в связи с карантином.

16:09 В Черновцах пожилой мужчина умер от COVID-19.

16:29 Рада разрешила лечить коронавирус экспериментальными препаратами.

16:37 В Украину из Южной Кореи прибыло 100 тысяч ПЦР-тестов на COVID-19.

17:07 В Киевской области от COVID-19 умерли два человека 47 и 49 лет.

17:37 Верховная Рада назначила нового министра здравоохранения.

17:55 В Мариуполе еще 4 человека заразились коронавирусом.

18:00 Из-за коронавируса в Украине местные власти закрывают дороги: Карта.

18:11 Врачи-инфекционисты житомирской больницы хотят уволиться после слов мэра.

18:51 Экспресс-тесты выявили коронавирус у 57 человек в Ивано-Франковске.

20:47 Рада разрешила лечить COVID-19 незарегистрированными лекарствами.

22:53 От коронавируса излечилась пациентка под Киевом.

О распространении коронавируса в Украине с 3 по 27 марта читай здесь.

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